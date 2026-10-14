Гранти на навчання у "Дії": студентам нагадали про дедлайн 25 жовтня

Студенти, які вступили на перший курс бакалаврату або магістратури у 2026 році та мають право на державний грант, повинні підтвердити його в застосунку "Дія". Для цього передбачили визначений термін.

До якого числа потрібно підтвердити грант

Студенти першого року навчання на бакалаврському або магістерському рівні мають підтвердити сертифікат на академічний грант або відмовитися від нього з 15 вересня до 25 жовтня.

Сертифікати почали надходити автоматично в мобільний застосунок "Дія" з 15 вересня. Для підтвердження необхідно накласти віддалений кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис" ("Дія ID").

Якщо студента зарахували на кілька спеціальностей і він відповідає умовам програми, йому можуть надіслати кілька сертифікатів. Однак підтвердити можна лише один із них.

Для активації "Дія.Підпис" потрібно зчитати смартфоном із підтримкою NFC чип біометричного документа - ID-картки або закордонного паспорта. Детальніше про процедуру можна прочитати на офіційному сайті "Дії".

Хто може отримати державний грант

Академічний грант - це безповоротна державна допомога для співфінансування контрактного навчання у закладах вищої освіти. Він не передбачає додаткових зобов'язань, зокрема обов'язкового відпрацювання після завершення навчання.

Отримати грант можуть студенти, які відповідають установленим вимогам, навчаються в закладі освіти, що бере участь в експериментальному проєкті МОН, і мають можливість підтвердити сертифікат через "Дію".

Розмір підтримки визначають індивідуально. Для вступників на перший курс бакалаврату, а також на медичну, фармацевтичну й ветеринарну магістратуру враховують результати національного мультипредметного тесту (НМТ). Для вступників до магістратури на основі бакалаврату враховують результати ЄВІ, ЄФВВ та/або ЄДКІ.

Які суми грантів передбачені у 2026 році

У 2026 році програму академічних грантів розширили на вступників до магістратури на основі ступеня бакалавра, а базові суми підтримки збільшили.

Для вступників на бакалаврат, а також на медичну, фармацевтичну й ветеринарну магістратуру передбачені такі базові суми:

18 500 гривень - якщо два предмети НМТ складено на 150 балів або більше; для спеціальностей з особливою підтримкою - на 140 балів або більше;

- якщо два предмети НМТ складено на 150 балів або більше; для спеціальностей з особливою підтримкою - на 140 балів або більше; 27 000 гривень - якщо два предмети НМТ складено на 170 балів або більше.

Для вступників до магістратури на основі бакалаврату базові суми становлять:

27 000 гривень - якщо предмети ЄВІ та ЄФВВ або ЄДКІ складено на 140 балів або більше; для спеціальностей з особливою підтримкою - на 130 балів або більше;

- якщо предмети ЄВІ та ЄФВВ або ЄДКІ складено на 140 балів або більше; для спеціальностей з особливою підтримкою - на 130 балів або більше; 40 000 гривень - якщо кожен із двох предметів ЄВІ та ЄФВВ або ЄДКІ складено на 160 балів або більше.

Суму можуть збільшити завдяки коефіцієнтам підтримки окремих спеціальностей - 1,3 або 1,5. Точний розмір гранту та підстави для його надання зазначатимуть в електронному сертифікаті.

Для яких регіонів передбачено додаткову підтримку

Для вступників, які у 2026 році здобули повну загальну середню освіту в Запорізькій, Миколаївській, Сумській або Харківській області та вступають до закладу вищої освіти в одному з цих регіонів, передбачено підвищувальний коефіцієнт 1,5.

Його застосовують до розміру державного гранту. Водночас коефіцієнт не поширюється на вступників із цих областей, які обрали навчання в інших регіонах, а також на студентів з інших областей, які вступили до закладів вищої освіти в зазначених регіонах.

Крім того, розмір гранту на другий та наступні роки навчання розраховують з урахуванням зміни вартості контракту за відповідною освітньою програмою. Таке збільшення не може перевищувати офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

Що робити, якщо сертифікат не вдалося підтвердити

Якщо студент не зміг підтвердити сертифікат у встановлений термін через технічні причини, порядок передбачає можливість його повторного формування. Для цього застосовують окрему процедуру та строки.

Також грант можна поновити після відрахування, якщо студент повернеться до навчання протягом двох років із дати відрахування та відповідатиме умовам програми. Поновитися можна як у попередньому, так і в іншому закладі вищої освіти.