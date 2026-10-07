Друга вища освіта без НМТ: як вступити на контракт до 15 жовтня

В Україні триває додатковий набір до закладів вищої освіти на контракт. Водночас для тих, хто вже має диплом бакалавра, магістра або спеціаліста та хоче здобути другу вищу освіту, НМТ для вступу не потрібен.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Освіта.ua.

Хто може вступити без НМТ

У 2026 році вступ на бакалаврат загалом відбувається за результатами НМТ 2023, 2024, 2025 або 2026 року. Однак для вступників, які вже мають ступінь бакалавра, магістра або спеціаліста та вступають для здобуття другої вищої освіти, діють інші правила.

У такому випадку для конкурсного відбору зараховують результати фахового іспиту, який проводить безпосередньо заклад вищої освіти.

Тобто для вступу на бакалаврат на контракт на другу вищу освіту складати НМТ не потрібно.

Коли можна подати документи

Основний прийом заяв на бакалаврат на бюджет і контракт завершився 1 серпня. Однак заклади вищої освіти можуть проводити додатковий набір на контракт.

У 2026 році зарахування на контрактну форму навчання триватиме до 15 жовтня. При цьому заклад має провести конкурсний відбір з дотриманням установлених вимог до вступних випробувань.

Вступники, які пропустили основний термін подання заяв, можуть скористатися додатковим набором, якщо конкретний університет його проводить.

Що потрібно для вступу на контракт

Для вступу на бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра конкурсний бал на контракт визначає сам заклад вищої освіти. Водночас для окремих спеціальностей встановлені мінімальні значення.

Зокрема, конкурсний бал не може бути нижчим за:

150 балів - для міжнародних відносин, публічного управління та адміністрування, права, міжнародного права, стоматології, медицини, педіатрії та медичної психології;

- для міжнародних відносин, публічного управління та адміністрування, права, міжнародного права, стоматології, медицини, педіатрії та медичної психології; 140 балів - для фармації за спеціалізаціями.

Для вступників, які здобувають другу вищу освіту, конкурс проводиться за результатами фахового іспиту у відповідному закладі вищої освіти.