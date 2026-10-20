Вступительная кампания-2026 побила рекорд: на какие специальности вырос спрос

В Украине стало больше поступающих в заведения высшего образования, а больше всего вырос спрос на отдельные инженерные специальности. В частности, бюджетный набор на электрическую инженерию увеличился на 40%, а на строительство и гражданскую инженерию - почти на 32%.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на уведомление Министерства образования и науки об итогах вступительной кампании 2026 года.
По состоянию на 20 октября на бакалавриат украинских заведений высшего образования зачислили 226 932 поступающих. Это на 31 770 больше, чем в прошлом.
Из них 64 625 человек будут учиться за бюджетные средства, еще 162 307 - на контракте. По сравнению с 2025 годом количество бюджетных зачислений выросло на 11,5%, контрактных - на 18,3%.
Еще 10 249 поступающих зачислили на медицинскую, фармацевтическую и ветеринарную магистратуру после школы. Это на 11,7% больше, чем в прошлом.
По данным МОН, по количеству поданных заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру вступительная кампания 2026 года стала рекордной с начала полномасштабной войны.
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Среди направлений с наибольшим бюджетным набором на бакалавриат лидирует среднее образование - 5 749 зачисленных. Также в пятерку самых популярных по количеству бюджетных мест вошли:
В то же время по сравнению с прошлым годом больше вырос бюджетный набор на специальности, важные для восстановления и развития инфраструктуры.
В частности, количество зачисленных на строительство и гражданскую инженерию увеличилось на 31,8%, на электрическую инженерию - на 40,1%. На автоматизацию, компьютерно-интегрированные технологии и робототехнику набрали на 29,9% больше студентов.
Возрос и интерес к этим направлениям на этапе подачи заявлений. По августовским данным МОН, на 40 специальностей, имеющих особую государственную поддержку, поступающие подали 232 354 заявления против 174 166 годом ранее. Это на 33,4% больше.
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Больше всего заявлений добавилось на строительство и гражданскую инженерию - на 61,6%, электрическую инженерию - на 57,1%, автоматизацию и робототехнику - на 53,5%.
Количество заявлений на авиационную и ракетно-космическую технику выросло на 74,6%, а на науки о Земле - на 66,8%. В то же время количество заявлений не равно количеству абитуриентов, поскольку один человек мог подавать документы на несколько специальностей.
По количеству зачислений на бакалавриат и медицинскую магистратуру лидирует Киев - 54 395 поступающих. На втором месте Львовская область с 27 914 зачисленными, на третьем - Харьковская с 20 782.
В пятерку также вошли Одесская область - 17 619 зачислений - и Днепропетровская с 13 975.
В заведениях Запорожской области засчитали 7 548 поступающих, Николаевской - 4 158, Сумской - 3 489.
МОН уточняет, что региональные данные учитывают учетное расположение учебных заведений, в том числе перемещенных. Поэтому они не обязательно отражают место жительства студентов или фактическое место обучения.
На магистратуру после бакалавриата засчитали 97 081 поступающего. Из них 28 197 будут учиться за бюджетные средства, а 68 884 - на контракте.
Общее количество зачисленных почти не изменилось по сравнению с 2025 годом. В то же время, бюджетный набор сократился на 7,6%, а контрактный вырос на 3,4%.
К аспирантуре и подготовке докторов искусства отнесли 6 410 поступающих - на 11,2% больше, чем в прошлом.
Ранее мы писали о том, что до 15 октября в Украине шел дополнительный набор к вузам на контрактную форму обучения. Заведения могли самостоятельно запускать их, если не набрали необходимое количество студентов во время основного набора.
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