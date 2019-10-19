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Вступил в силу закон о субсидии для иностранных кинопроизводителей

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18 октября закон был опубликован в издании "Голос Украины"

Сегодня, 19 октября, вступил в силу закон "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" о госсубсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине". Закон был опубликован 18 октября в издании "Голос Украины".

Как отмечается, закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме абзаца третьего подпункта 6 пункта 4 раздела I этого Закона, который вступает в силу с 1 января 2021 года.

Документ предусматривает, что единственным субъектом, который может претендовать на возврат части квалифицированных расходов, осуществленных при производстве (создании) фильма в Украине, является иностранный субъект кинематографии.

При этом обязательным условием получения госсубсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма, является отсутствие среди его владельцев, участников, акционеров, а также должностных лиц, резидентов Украины. Указанное положение существенно снизит соответствующие коррупциогенные риски.

Закон способствует привлечению инвестиций и развитию инфраструктуры кинопроизводства в Украине.

Кроме того, иностранные кинопроизводители могут получить возврат еще 5% расходов в случае, если они используют для создания фильмов произведения украинских авторов или сюжет об Украине, в частности тему вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал данный законопроект 16 октября, а спикер Верховной рады Дмитрий Разумков одобрил его еще 27 сентября.

Как РБК-Украина сообщало ранее, Верховная рада приняла данный закон во втором чтении 20 сентября.

При этом за основу этот законопроект народные депутаты одобрили 12 сентября. За документ проголосовали 285 парламентариев.

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