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Закон о госсубсидиях для иностранных кинопроизводителей передан на подпись Зеленскому

Новости » Политика    27.09.2019 - 18:20
Закон о госсубсидиях для иностранных кинопроизводителей передан на подпись Зеленскому
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документ уже одобрил спикер парламента Разумков

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1058 "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" о государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине". Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Закон уже подписал глава парламента Дмитрий Разумков.

Закон о госсубсидиях для иностранных кинопроизводителей передан на подпись Зеленскому

Документом определяется, что обязательным условием получения госсубсидии при производстве (создании) фильма является отсутствие среди его владельцев, участников, акционеров, а также должностных лиц, резидентов Украины.

Кроме того, дополнительно иностранный субъект кинематографии может получить возмещение в размере 5 процентов общего объема квалифицированных расходов (платежей) в случае, если сюжетная линия/сценарий/центральная тема фильма основаны на теме (событиях) вооруженной агрессии государства-агрессора против Украины, а в сюжете фильма прямо или косвенно дается оценка действиям государства-агрессора, которая соответствует оценке, выводам, констатированным законодательством Украины, в частности признается, что государство-агрессор совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории, нарушает принципы и нормы международного права.

Напомним, парламент принял данный закон во втором чтении 20 сентября.

Как писало РБК-Украина, за основу этот законопроект нардепы одобрили 12 сентября. За документ проголосовали 285 народных депутатов.

Также летом 2018 года Верховная рада планировала позволить местным советам образовывать фонды финансовой поддержки кинематографии. Проект закона был принят за основу, однако во втором чтении так и не был рассмотрен.

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