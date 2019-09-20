Рада предусмотрела госсубсидии для иностранных кинопроизводителей

Законопроект поддержали 252 народных депутата
Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №1058 "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" о государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине", передает корреспондент РБК-Украина.
Законопроект поддержали 252 депутата Рады.
Документом определяется, что единственным субъектом, который может претендовать на возврат части квалифицированных расходов, осуществленных при производстве (создании) фильма в Украине, является иностранный субъект кинематографии. Указано, что обязательным условием получения госсубсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма, является отсутствие среди его владельцев, участников, акционеров, а также должностных лиц, резидентов Украины. Указанное положение должно существенно снизить соответствующие коррупциогенные риски.
Дополнительно иностранный субъект кинематографии может получить возмещение в размере 5 процентов общего объема квалифицированных расходов (платежей) в случае:
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 сентября Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1058 о государственных субсидиях для иностранных инвесторов. За документ проголосовали 285 народных депутатов.
Отметим, весной Кабинет министров принял решение о создании Совета по государственной поддержке кинематографа и утвердил его состав.
Также летом 2018 года Верховная рада планировала позволить местным советам образовывать фонды финансовой поддержки кинематографии. Проект закона был принят за основу, однако во втором чтении так и не был рассмотрен.