Рада предусмотрела госсубсидии для иностранных кинопроизводителей

Фото: заседание Рады (РБК-Украина)

Законопроект поддержали 252 народных депутата

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №1058 "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" о государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине", передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект поддержали 252 депутата Рады.

Документом определяется, что единственным субъектом, который может претендовать на возврат части квалифицированных расходов, осуществленных при производстве (создании) фильма в Украине, является иностранный субъект кинематографии. Указано, что обязательным условием получения госсубсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма, является отсутствие среди его владельцев, участников, акционеров, а также должностных лиц, резидентов Украины. Указанное положение должно существенно снизить соответствующие коррупциогенные риски.

Дополнительно иностранный субъект кинематографии может получить возмещение в размере 5 процентов общего объема квалифицированных расходов (платежей) в случае:

если минимум четыре культурных критерия культурного теста являются исключительно украинскими (культура/история/мифология/религия/архитектура/окружение/и т.д.);

если фильм содержит сцены (не менее 5 процентов общей продолжительности фильма), в которых персонажи фильма читают книгу (книги) украинского автора, в том числе в переводе на другой язык, а сюжетная линия/сценарий/центральная тема сосредоточены на соответствующих действиях персонажей фильма способом, который позволяет идентифицировать книгу (книги) украинского автора;

если сюжетная линия/сценарий/центральная тема фильма основаны на украинском литературном произведении или на теме (событиях) вооруженной агрессии государства-агрессора против Украины, а в сюжете фильма прямо или косвенно дается оценка действиям государства-агрессора, соответствует оценке, выводам, констатированным законодательством Украины, в частности признается, что государство-агрессор совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории, нарушает принципы и нормы международного права.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 сентября Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1058 о государственных субсидиях для иностранных инвесторов. За документ проголосовали 285 народных депутатов.

Отметим, весной Кабинет министров принял решение о создании Совета по государственной поддержке кинематографа и утвердил его состав.

Также летом 2018 года Верховная рада планировала позволить местным советам образовывать фонды финансовой поддержки кинематографии. Проект закона был принят за основу, однако во втором чтении так и не был рассмотрен.