Набув чинності закон про субсидії для іноземних кіновиробників

Сьогодні, 19 жовтня, набув чинності закон "Про внесення змін до закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні" про субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створення) фільму в Україні". Закон був опублікований 18 жовтня у виданні "Голос України".

Як наголошується, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу третього підпункту 6 пункту 4 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Документ передбачає, що єдиним суб'єктом, який може претендувати на повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених при виробництві (створення) фільму в Україні, є іноземний суб'єкт кінематографії.

При цьому обов'язковою умовою отримання держсубсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створення) фільму, є відсутність серед його власників, учасників, акціонерів, а також посадових осіб, резидентів України. Вказане положення суттєво знизить відповідні корупціогенні ризики.

Закон сприяє залученню інвестицій та розвитку інфраструктури кіновиробництва в Україні.

Крім того, іноземні кіновиробники можуть отримати повернення ще 5% витрат у випадку, якщо вони використовують для створення фільмів твори українських авторів чи сюжет про Україну, зокрема тему збройної агресії проти України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав даний законопроект 16 жовтня, а спікер Верховної ради Дмитро Разумков схвалив його ще 27 вересня.

Як РБК-Україна повідомляло раніше, Верховна рада ухвалила цей закон у другому читанні 20 вересня.

При цьому за основу цей законопроект народні депутати схвалили 12 вересня. За документ проголосували 285 парламентаріїв.