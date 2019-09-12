ВР приняла за основу закон о госсубсидии для иностранных кинопроизводителей

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также парламент поддержал внесение изменений в Бюджетный кодекс для поддержки кинематографа

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1058 "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" о государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 285 парламентариев.

Суть закона

Законопроектом четко определяется, что единственным субъектом, который может претендовать на возврат части квалифицированных расходов, осуществленных при производстве (создании) фильма в Украине, является иностранный субъект кинематографии. Указано, что обязательным условием получения госсубсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма, является отсутствие среди его владельцев, участников, акционеров, а также должностных лиц, резидентов Украины. Указанное положение должно существенно снизить соответствующие коррупциогенные риски.

Кроме того, предусматривается возможность для иностранного субъекта кинематографии дополнительно получить 5% общего объема квалифицированных расходов в случаях, если фильм основан на украинском литературном произведении, если минимум четыре культурных критерия культурного теста является исключительно украинскими, или если фильм содержит сцены в которых герои ( персонажи) фильма читают книгу (книги) украинского автора и др.

Внесение изменений в Бюджетный кодекс о господдержке кинематографии

Парламентарии также приняли за основу и в целом законопроект №1074 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о государственной поддержке кинематографии". За его принятие проголосовали 325 депутатов Рады.

Законом предусматривается внести изменения в Бюджетный кодекс, которыми предусматривается обеспечить стабильное финансирование кинематографии в Украине путем закрепления защищенных статей государственного бюджета и изменить подходы к госфинансированию кинематографии, а также создать соответствующие механизмы для привлечения частных средств в указанную область.

Напомним, весной Кабинет министров Украины принял решение о создании Совета по государственной поддержке кинематографа и утвердил его состав.

Как писало РБК-Украина ранее, летом 2018-го парламент планировал позволить местным советам образовывать фонды финподдержки кинематографии. Проект закона был принят за основу, однако во втором чтении так и не был рассмотрен.