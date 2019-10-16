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Зеленский подписал закон о госсубсидии для иностранных кинопроизводителей

Новости » Политика    16.10.2019 - 19:52
Зеленский подписал закон о госсубсидии для иностранных кинопроизводителей
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Документ может быть опубликован в издании "Голос Украины"

В среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон "О внесении изменений в закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" о государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, единственным субъектом, который может претендовать на возврат части квалифицированных расходов, осуществленных при производстве (создании) фильма в Украине, является иностранный субъект кинематографии. Указано, что обязательным условием получения государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма, является отсутствие среди его владельцев, участников, акционеров, а также должностных лиц, резидентов Украины. Указанное положение должно существенно снизить соответствующие коррупциогенные риски.

Закон имеет целью способствовать привлечению инвестиций и развития инфраструктуры кинопроизводства в Украине.

Кроме того, иностранные кинопроизводители могут получить возврат еще 5% расходов в случае, если они используют для создания фильмов произведения украинских авторов или сюжет об Украине, в частности тему вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 1 октября комитет Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Раде принять законопроект №0896 о господдержке кинематографии.

12 сентября Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1058 о государственных субсидиях для иностранных инвесторов. За документ проголосовали 285 парламентариев.

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