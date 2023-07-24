Вступ України до НАТО: глава міноборони Естонії розповів про критерії

Україна для вступу до НАТО має відповідати певним критеріям. Військовий альянс ґрунтується на демократичних правилах.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів Міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Основний принцип входження до НАТО полягає в тому, що ви ухвалюєте всі правила демократичного світу, які, я вважаю, також зрозумілі Україні", - сказав він.

Він нагадав, що процес приєднання до Європейського Союзу передбачає дотримання певних критеріїв, які "по суті вони схожі на критерії НАТО".

"Зрозуміло, що це насамперед військова організація. Але ця військова організація також звертає увагу на розвиток суспільства, оскільки ви повинні бути готові відповідати критеріям Європейського Союзу так само, як і критеріям НАТО", - повідомив Певкур.

Міністр оборони Естонії вважає, що в цьому контексті є чіткий шлях для України.

"Але, перш за все, я ще раз хочу наголосити, що ми повинні спочатку закінчити цю війну, і потім ми зможемо говорити про наступні кроки", - додав він.

Саміт НАТО

Україна попри очікування не отримала прямого запрошення до НАТО від союзників на саміті у Вільнюсі. Як пояснив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови" . Однак у декларації не прописано умов, які мають бути виконані.

Перед самітом НАТО президент Володимир Зеленський розкритикував Альянс за нерішучість щодо України. Він заявив, що "безпрецедентно та абсурдно", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України.

Однак потім Зеленський повідомив, що розуміє: Україна не зможе стати членом Альянсу доти, доки на її території триває війна з Росією.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден також не бачить можливості вступу України до НАТО доти, доки не закінчиться війна.