Україна отримає запрошення у НАТО після того, як виконає всі необхідні умови, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу після того, як виконає всі необхідні умови.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

За його словами, союзники також надають значну військову допомогу, яка необхідна для перемоги України. Оскільки Столтенберг вважає, що без перемоги України над Росією немає підстав говорити про членство країни в Альянсі.

Генсек сказав, що серед передумов, які є необхідними для прийняття в НАТО - це реформи в оборонному секторі України.

"Ніколи ще не було такого сильного політичного меседжу щодо шляху до членства та практичної підтримки з боку НАТО для підвищення можливостей взаємодії між Альянсом та Україною", - сказав Столтенберг.

Також він додав, що у випадку з іншими членами НАТО, коли їх приймали в Альянс, то також не йшлося про чіткі часові рамки.

"Коли надійдуть Ф-16 це буде ще один важливий крок щодо взаємодії, а це одна з вимог для членства. Це наближає Україну ближче до членства в НАТО. Отже, умови, частково викладені у 10-й статті статуту НАТО, а також союзники узгодили процес перевірки цих умов. Так ми приймаємо рішення", - розповів Столтенберг.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував країни-члени НАТО через їхню позицію щодо України. Адже Київ отримав сигнал про те, що партнери в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.

Зазначимо, що Україна розуміє, що не стане повноправним членом НАТО під час війни з Росією, але хоче отримати запрошення приєднатися до Альянсу на саміті.

Також повідомлялось, що Зеленський намагається змусити країни-члени НАТО переписати підсумкове комюніке саміту Альянсу у Вільнюсі.

Крім цього, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна вступить у НАТО на наступному саміті альянсу.