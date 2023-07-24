Вступление Украины в НАТО: глава минобороны Эстонии рассказал о критериях

"Основной принцип вхождения в НАТО заключается в том, что вы принимаете все правила демократического мира, которые, я считаю, также понятны Украине", - сказал он.

Он напомнил, что процесс присоединения к Европейскому Союзу предполагает соблюдение определенных критериев, которые "в сущности, они похожи на критерии НАТО".

"Понятно, что это, прежде всего, военная организация. Но эта военная организация также обращает внимание на развитие общества, поскольку вы должны быть готовы отвечать критериям Европейского Союза так же, как и критериям НАТО", - сообщил Певкур.

Министр обороны Эстонии считает, что в этом контексте теперь есть четкий путь для Украины.

"Но, прежде всего, я еще раз хочу подчеркнуть, что мы должны сначала закончить эту войну, и потом мы сможем говорить о следующих шагах", - добавил он.

Саммит НАТО

Украина вопреки ожиданиям не получила прямого приглашения в НАТО от союзников на саммите в Вильнюсе. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". Однако в декларации не прописаны условия, которые должны быть выполнены.

Перед саммитом НАТО президент Владимир Зеленский з раскритиковал Альянс за нерешительность в отношении Украины. Он заявил, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины.

Однако затем Зеленский сообщил, что понимает: Украина не сможет стать членом Североатлантического союза до тех пор, пока на ее территории продолжается войны с Россией.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден также не видит возможности вступления Украины в НАТО до тех пор, пока не закончится война.