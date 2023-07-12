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Україна стане членом НАТО, коли буде безпечно на нашій землі, - Зеленський

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Середа 12 липня 2023 13:28
Україна стане членом НАТО, коли буде безпечно на нашій землі, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна розуміє, чому окремі країни бояться говорити про членство нашої країни в НАТО. Для цього необхідні відповідні умови.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом, повідомляє РБК-Україна.

За словами президента, українська сторона розуміє, що не зможе стати наступним членом Північноатлантичного союзу доти, доки на її території продовжується війни з Росією.

"Ми адекватні люди, ми розуміємо, що дехто дійсно боїться говорити про наше членство зараз, ніхто не хоче Світової війни. Це зрозуміло й логічно... Україна розуміє, що не може бути членом НАТО поки йде війна. Ми з багатьма сьогодні зустрічалися, Україна буде членом НАТО коли дійсно відповідні будуть умови. Я розумію під цим, що тоді, коли буде безпечно на нашій землі", - заявив президент.

Саміту у Вільнюсі

В рамках першого дня саміту НАТО, який проходить у Вільнюсі з 11 по 12 липня, країни-члени Альянсу узгодили 3 елементи, які повинні наблизити інтеграцію України. Йдеться про:

Агентство розповідало про те, які саме країни виступили про запрошення України до Північноатлантичного Альянсу й чому досі є ті, хто побоюється "ескалації".

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