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Поки "війна не закінчиться". Байден розповів про перспективи вступу України до НАТО

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Середа 12 липня 2023 23:02
Поки "війна не закінчиться". Байден розповів про перспективи вступу України до НАТО Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден не бачить можливості вступу України до НАТО доти, доки війна не закінчиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Послухайте, (президент України Володимир, - ред.) Зеленський зараз розуміє одне: буде він у НАТО чи ні - це не має значення, поки у нього є зобов'язання. Тож його це не турбує", - сказав він, порівнявши ситуацію з тим, "як ми чинимо з Ізраїлем".

Декларація G7

12 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі лідери країн "Великої сімки" погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економічної сфери для України.

При цьому президент України Володимир Зеленський зазначав, що нові гарантії безпеки, передбачені декларацією, будуть розширені шляхом двосторонніх договорів із партнерами.

Більш детально про гарантії безпеки для України можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Результати саміту НАТО

Протягом двох днів, 11 та 12 липня, у Вільнюсі проходив саміт країн НАТО. Однією із головних тем стала саме Україна. Напередодні країни-члени Північноатлантичного Альянсу погодили спільне комюніке, яке має наблизити інтеграцію України. Мова йде про:

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Поки "війна не закінчиться". Байден розповів про перспективи вступу України до НАТО
Поки "війна не закінчиться". Байден розповів про перспективи вступу України до НАТО
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