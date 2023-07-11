Безпрецедентно й абсурдно. Зеленський розкритикував НАТО за кулуарні переговори щодо України

Президент Володимир Зеленський жорстко звернувся до членів НАТО через їх позицію щодо нашої країни. Оскільки Київ отримав сигнал, що союзники в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави

"Ми цінуємо наших союзників. Ми цінуємо нашу спільну безпеку. І ми завжди цінуємо відкриту розмову. Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це - повага. Але Україна теж заслуговує на повагу. Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України", - написав Зеленський.

Своєю чергою президент підкреслив, що це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України.

"Безпрецедентно й абсурдно - коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України…" - акцентував Зеленський.

За словами глави держави, це схоже на те, що у союзників немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу.

"А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО - у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність - це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті", - підсумував Зеленський.

Саміт НАТО у Вільнюсі. Чого очікує Україна і що обіцяють в Альянсі

Нагадаємо, що вже сьогодні у Вільнюсі стартував дводенний саміт НАТО. На якому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Україна отримає від союзників "сильне повідомлення" за підсумками зустрічі.

Однак вже згодом песимістичні заяви почали лунати з вуст деяких представників країн-членів НАТО. Зокрема, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив сьогодні, що в запропонованій заключній заяві саміту НАТО у Вільнюсі нібито немає конкретного графіка вступу України до Альянсу.

Хоча підсумки робити ще зарано, оскільки підсумкове комюніке, яке мають узгодити в НАТО, ще не було опубліковано.

Але нагадаймо, що Україна очікує від союзників саме чіткого політичного запрошення до НАТО, розраховуючи, що отримає місце в Альянсі після завершення війни з Росією.

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