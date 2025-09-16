Вступление Украины в ЕС: Дания работает над продвижением переговоров без открытия кластеров

Дания работает над разработкой механизмов, как продвигать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС и проводить реформы, пока Венгрия продолжает блокировать открытие переговорных кластеров.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила министр Дании по делам Европы Мари Бьерре на полях заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе.

По ее словам, Дания готовит политические и практические меры, которые позволят продолжать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной, не открывая переговорные кластеры.

"Мы все еще давим на Венгрию. Нашей первоначальной целью остается открытие первого кластера и, желательно, также других кластеров", - сказала Бьерре.

Она добавила, что "Украина была бы готова открыть все кластеры уже в этом году, о чем говорит и Еврокомиссия".

"Но мы также осознаем, что Венгрия и в дальнейшем блокирует (открытие кластеров для Украины - ред.), и поэтому одновременно работаем над другими политическими или практическими мерами, чтобы понять, как можно продвинуть переговорный процесс вперед без формального открытия кластеров, помогая Украине осуществлять необходимые реформы", - подчеркнула министр.

По ее словам, это означает, что, "когда мы сможем официально открыть кластеры, мы довольно быстро сможем их закрыть, приблизив Украину к ЕС".

Бьерре добавила, что на последней неформальной встрече министров по делам ЕС в Копенгагене вопрос расширения был вынесен на повестку дня, и все государства-члены, кроме Венгрии, заявили, что "хотят, чтобы мы продвигались вперед с переговорами с Украиной".