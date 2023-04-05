Вступ України до НАТО сам по собі не вирішить її проблем, - голова МЗС Чехії

Чехія підтримує прагнення України приєднатися до НАТО, проте вважає, що це крок сам по собі не вирішить проблем країни, яка бореться проти російської агресії.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK .

"Ми, звичайно, підтримуємо прагнення України стати членом НАТО. Але це не те, що автоматично розв'яже проблему України", - сказав він.

Ліпавський вважає, що країни-члени НАТО мають зосередитися на збільшенні допомоги Україні, включно з грошима для фонду військової техніки та іншого нелетального обладнання.

При цьому вступ України до Альянсу голова МЗС Чехії називає більш віддаленою темою.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що саміт НАТО у Вільнюсі - це можливість Альянсу виправити помилки Бухареста у 2008 році. Україна не задовольниться твердженням про те, що двері НАТО залишаються відчиненими.

Окрім того, президент Володимир Зеленський заявив, що держава буде безкомпромісною на шляху до членства в НАТО.

До того ж, генсек НАТО зазначав, що України зможе приєднатися до Альянсу після перемоги.

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