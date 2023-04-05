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Вступление Украины в НАТО само по себе не решит ее проблем, - глава МИД Чехии

Новина українською →
Среда 05 апреля 2023 17:42
Вступление Украины в НАТО само по себе не решит ее проблем, - глава МИД Чехии Фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липовский (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Чехия поддерживает стремление Украины присоединиться к НАТО, однако считает, что этот шаг сам по себе не решит проблем страны, которая борется против российской агрессии.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK.

"Мы, конечно, поддерживаем стремление Украины стать членом НАТО. Но это не то, что автоматически решит проблему Украины", - сказал он.

Липовский считает, что страны-члены НАТО должны сосредоточиться на увеличении помощи Украине, включая деньги для фонда военной техники и другого нелетального оборудования.

При этом вступление Украины в Альянс глава МИД Чехии называет более отдаленной темой.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что саммит НАТО в Вильнюсе - это возможность Альянса исправить ошибки Бухареста в 2008 году. Украина не удовлетворится утверждением о том, что двери НАТО остаются открытыми.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что государство будет бескомпромиссным на пути к членству в НАТО.

К тому же генсек НАТО отмечал, что Украина сможет присоединиться к Альянсу после победы.

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