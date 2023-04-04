ua ru
Вт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Столтенберг про членство України в НАТО: зможе приєднатися після перемоги

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 04 квітня 2023 20:39
Столтенберг про членство України в НАТО: зможе приєднатися після перемоги Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Україна доєднається до Північноатлантичного альянсу після перемоги в війні, що розпочала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Україна стане членом альянсу. Але ми усвідомлюємо, що спочатку треба забезпечити перемогу України, а потім вже давати обіцяну", - зазначив Генсек.

За його словами, зважаючи на це члени НАТО зараз підтримують Україну і будуть робити це й надалі.

"Ми будемо робити все, щоб Україна перемогла, і це забезпечить її членство в НАТО", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, Столтенберг зазначав, що без перемоги України над Росією питання членства в НАТО не матиме значення.

Крім того, сьогодні відбулась зустріч комісії НАТО-Україна, під час якої союзники разом з українською стороною обговорили подальшу підтримку Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Єнс Столтенберг Війна Росії проти України
NEWS
Рух на схід. Як Фінляндії вдалося швидко вступити до НАТО і чи є уроки для України
Рух на схід. Як Фінляндії вдалося швидко вступити до НАТО і чи є уроки для України
DAILY
Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крок до перемоги. Від чого залежить успіх наступу ЗСУ і як він може змінити війну