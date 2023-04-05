ua ru
Ср, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна буде безкомпромісною на шляху до членства в НАТО, - Зеленський

Новость на русском →
Середа 05 квітня 2023 15:06
Україна буде безкомпромісною на шляху до членства в НАТО, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Союзникам не потрібно шукати альтернативи вступу України до НАТО, адже наша держава буде безкомпромісною на цьому шляху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з польським лідером Анджеєм Дудою у Варшаві.

"Україна країна тепла, дружня, але в цій війні - безкомпромісна в тому, що ми не віддамо нашу землю, свободу, наших дітей і не віддамо свою незалежність", - сказав він.

Зеленський запевнив, що наша країна так само безкомпромісна в дружбі, та вважає Польщу реальним другом - не лише союзником, а другом навіки.

Лідер України підкреслив, що президент Польщі Анджей Дуда був так само безкомпромісним, коли підтримав нашу державу на шляху до ЄС. Зеленський зазначив, що Україна отримала кандидатство завдяки багатьом партнерам, але передусім завдяки Польщі.

"Так само я хотів би сказати і передати всім нашим партнерам, які постійно шукають компроміси для України на шляху до НАТО, що і в цьому питанні Україна буде безкомпромісною і я вдячний, що на цьому шляху з нами Польща", - додав президент.

Нагадаємо, WSJ повідомляло, що питання членства України в НАТО знято з порядку денного.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що саміт НАТО у Вільнюсі - це можливість Альянсу виправити помилки Бухареста у 2008 році. Так, повторення того, що двері НАТО залишаються відчиненими, буде недостатнім для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАТО Польща
NEWS
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
Візит Зеленського в Польщу: що про це відомо
DAILY
Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Загроза Трампа. Хто від республіканців піде в президенти США і чого чекати Україні