Україна буде безкомпромісною на шляху до членства в НАТО, - Зеленський

Союзникам не потрібно шукати альтернативи вступу України до НАТО, адже наша держава буде безкомпромісною на цьому шляху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з польським лідером Анджеєм Дудою у Варшаві.

"Україна країна тепла, дружня, але в цій війні - безкомпромісна в тому, що ми не віддамо нашу землю, свободу, наших дітей і не віддамо свою незалежність", - сказав він.

Зеленський запевнив, що наша країна так само безкомпромісна в дружбі, та вважає Польщу реальним другом - не лише союзником, а другом навіки.

Лідер України підкреслив, що президент Польщі Анджей Дуда був так само безкомпромісним, коли підтримав нашу державу на шляху до ЄС. Зеленський зазначив, що Україна отримала кандидатство завдяки багатьом партнерам, але передусім завдяки Польщі.

"Так само я хотів би сказати і передати всім нашим партнерам, які постійно шукають компроміси для України на шляху до НАТО, що і в цьому питанні Україна буде безкомпромісною і я вдячний, що на цьому шляху з нами Польща", - додав президент.

Нагадаємо, WSJ повідомляло, що питання членства України в НАТО знято з порядку денного.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що саміт НАТО у Вільнюсі - це можливість Альянсу виправити помилки Бухареста у 2008 році. Так, повторення того, що двері НАТО залишаються відчиненими, буде недостатнім для України.

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