Суспільство Освіта Гроші Зміни

Вступ до профтехів продовжили: хто ще встигне подати заяву і до якого числа

МОН продовжило термін подання заявок на вступ до профтехів (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Міністерство освіти й науки України продовжило вступ до профтехів. Так, подати заявки на навчання можна до 1 жовтня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОН.

Скільки людей вже подали заявки на вступ

У міністерстві нагадали, що вступна кампанія для охочих здобути професійну освіту в Україні - триває. При цьому термін подання заявок на вступ до профтехів було продовжено до 1 жовтня поточного року.

Згідно з інформацією МОН, станом на серпень було подано вже 66 180 заяв.

Із них 61 309 - від цьогорічних випускників загальноосвітніх шкіл 9 та 11 класів.

У міністерстві поділились також інформацією щодо гендерного розподілу вступників до профтехів:

  • 34 449 заяв надійшло від чоловіків і хлопців;
  • 31 731 заява - від жінок і дівчат.

Що дає молоді й дорослим навчання у профтехах

До навчання у профтехах запрошують не лише молодь, але й дорослих (зокрема ветеранів, вимушено переміщених осіб та людей із тимчасово окупованих територій). Адже це дозволяє:

  • опанувати найбільш потрібні на ринку праці професії;
  • розпочати власну кар'єру.

"Ми продовжуємо модернізувати профтехи. Йдеться і про матеріально-технічне забезпечення, і про удосконалення освітніх програм, залучення партнерів та бізнесу у процес освіти", - розповіла генеральна директорка директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.

За її словами, так рівень знань і навичок випускників наближається до потреб ринку праці.

"Нагадую, що саме у профтехах навчають найбільш потрібних для країни та її економіки професій, як-от: будівельники, слюсарі, електрики, зварювальники, кухарі, водії, IT-фахівці, радіотехніки тощо", - додала експерт.

Як відбувається вступ до профтехів в Україні

Згідно з інформацією МОН, для вступу до профтехів не потрібно складати національний мультипредметний тест (НМТ).

Натомість можуть бути:

  • або співбесіди;
  • або творчі конкурси.

"Як правило, рейтинг вступників формують на основі середнього бала шкільного свідоцтва", - зауважили у міністерстві.

Уточнюється також, що навчатися у профтеху можна на бюджеті або контракті.

"Тривалість навчання в профтехах - від 6 місяців до 3 років. Усе залежить від обраної професії, наявного на момент вступу рівня освіти (9/11 клас) та попередньо здобутої кваліфікації. Стипендія - від 1350 гривень", - додали в МОН.

Як можна подати заяву на вступ до профтеху

Подати заяву на вступ до профтеху можна у кілька способів:

  • особисто - у закладі освіти;
  • онлайн - через електронний кабінет на сайті ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти).

Щоб знайти та обрати профтех в Україні, у МОН радять:

  • перейти на сайт "Профтех";
  • натиснути на розділ "Вибери свій".

"За допомогою фільтрів можна швидко знайти потрібний заклад за регіоном і професією", - пояснили у міністерстві.

Крім того, на сайті можна:

  • детальніше дізнатися про напрями навчання та переваги робітничих професій;
  • отримати відповіді на найпоширеніші запитання про вступ.

Що потрібно підготувати для подання заяви

Тим із громадян, хто планує подати заяву на вступ до профтеху через електронний кабінет, може знадобитись:

Для подання документів на вступ особисто - у закладі освіти - потрібно підготувати:

  • відповідну заяву;
  • оригінал або копію свідоцтва про закінчення 9 або 11 класу;
  • 6 фотокарток розміром 3х4;
  • медичну довідку;
  • копії документів, що підтверджують право на пільги (якщо такі є);
  • копію паспорта чи ID-картки (які необхідно буде також пред'явити під час вступу).

Насамкінець у МОН нагадали, що вступники з тимчасово окупованих територій (ТОТ) мають власну процедуру вступу.

"Подати заяву можна в кілька закладів одночасно", - підсумували у Міністерстві освіти й науки України.

Нагадаємо, 21 серпня 2025 року Верховна Рада схвалила закон №13107-д - про професійну освіту в Україні.

Незабаром після цього міністр освіти й науки України Оксен Лісовий повідомив, що це рішення несе "фундаментальні зміни в профтехосвіті", та пояснив, чим важливий цей закон для студентів, закладів освіти та бізнесу.

Тим часом у прес-службі Міністерства освіти й науки додали, що це - стратегічний документ, мета якого:

  • створити ефективну модель підготовки кваліфікованих кадрів відповідно до потреб ринку праці;
  • забезпечити сталий розвиток людського капіталу;
  • посилити економіку країни.

Крім того, ми розповідали, що в українських школах впроваджують ранню профорієнтацію. Планується, що знайомитись із різними професіями діти починатимуть вже з 5 класу.

Читайте також, де шукати допомогу тим, хто має проблеми зі вступом (або ж як заявити про порушення).

