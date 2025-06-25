ua en ru
Ср, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Проблеми зі вступом? Де шукати допомогу та як заявити про порушення

Середа 25 червня 2025 18:24
UA EN RU
Проблеми зі вступом? Де шукати допомогу та як заявити про порушення Під час вступної кампанії абітурієнтам важливо розуміти кожний свій крок (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У межах вступної кампанії 2025 року для абітурієнтів та їхніх батьків працюватимуть спеціальні інформаційні лінії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію офіційного Telegram-каналу Міністерства освіти й науки України "МОНограм".

Куди звертатись, щоб розібратись зі вступом або залишити скаргу

Згідно з інформацією МОН, спеціальні інформаційні лінії працюватимуть для того, щоб допомогти вступникам та їхнім батькам зорієнтуватися у вступній кампанії 2025 року.

Вони допоможуть, зокрема:

  • отримати відповіді на найпоширеніші запитання;
  • повідомити про можливі порушення законодавства у сфері фахової передвищої та вищої освіти.

Так, з 25 червня до 20 жовтня 2025 року консультації щодо онлайн-вступу - реєстрації кабінетів і подання електронних заяв - надає державне підприємство "Інфоресурс" (яке адмініструє Єдину державну електронну бази з питань освіти - ЄДЕБО).

Надсилати свої запитання можна на адресу відповідної електронної пошти - vstup@inforesurs.gov.ua.

Крім того, працюють такі контактні номери:

  • 044 290 18 13;
  • 067 551 24 74;
  • 093 342 38 63;
  • 095 281 13 54.

При цьому графік роботи є таким:

  • Пн-Чт - з 9:00 до 18:00;
  • Пт - з 9:00 до 16:45;
  • Сб-Нд - з 9:00 до 15:00.

З 1 липня до 31 серпня доступними будуть консультації щодо вступу до ЗВО (закладів вищої освіти) та ФПО (фахова передвища освіта) від МОН:

  • vstup2025@mon.gov.ua;
  • 0 800 504 570.

Графік роботи:

  • Пн-Чт - з 9:00 до 17:00;
  • Пт - з 9:00 до 16:45.

Консультації щодо вступних випробувань до ЗВО (ЄВІ / ЄФВВ, НМТ, МКТ / МТКН) від Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) доступні:

  • за електронною адресою zno_info@testportal.gov.ua;
  • за номером телефону 044 486 09 62.

Графік роботи:

  • Пн-Чт - з 9:00 до 17:00;
  • Пт - з 9:00 до 16:45.

Консультації для вступників із ТОТ (тимчасово окупованих територій) можна отримати за номером 0 800 504 425.

Консультації щодо вступу до закладів професійної освіти:

  • 044 287 82 46;
  • 044 287 82 50.

Консультації щодо документів про повну загальну освіту:

  • 044 481 47 59;
  • 044 481 47 66.

Проблеми зі вступом? Де шукати допомогу та як заявити про порушенняКорисні контакти для вступників та їхніх батьків (інфографіка: mon.gov.ua)

У МОН повідомили також, що за консультацією можна звертатися на урядову гарячу лінію - за номером 1545.

Крім того, з 1 липня на сайті МОН працюватиме спеціальний чат-бот, створений для підтримки вступників (мова його інтерфейсу залежатиме від мовних налаштувань вашого браузера).

Нагадаємо, у 2025 році вступна кампанія для абітурієнтів, які планують здобути ступінь бакалавра, стартує 1 липня (з реєстрації електронних кабінетів) і завершиться зарахуванням до вишів.

Тим часом військовослужбовці, які вже мають диплом бакалавра, можуть вступати до магістратури за спеціальними умовами.

Читайте також, як зростають ціни на навчання в Україні та які спеціальності у 2025 році стануть найдорожчими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поради МОН Вступна кампанія Освіта в Україні Виші Випускники Абітурієнти
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: всі подробиці
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: всі подробиці
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України