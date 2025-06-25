Проблеми зі вступом? Де шукати допомогу та як заявити про порушення
У межах вступної кампанії 2025 року для абітурієнтів та їхніх батьків працюватимуть спеціальні інформаційні лінії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію офіційного Telegram-каналу Міністерства освіти й науки України "МОНограм".
Куди звертатись, щоб розібратись зі вступом або залишити скаргу
Згідно з інформацією МОН, спеціальні інформаційні лінії працюватимуть для того, щоб допомогти вступникам та їхнім батькам зорієнтуватися у вступній кампанії 2025 року.
Вони допоможуть, зокрема:
- отримати відповіді на найпоширеніші запитання;
- повідомити про можливі порушення законодавства у сфері фахової передвищої та вищої освіти.
Так, з 25 червня до 20 жовтня 2025 року консультації щодо онлайн-вступу - реєстрації кабінетів і подання електронних заяв - надає державне підприємство "Інфоресурс" (яке адмініструє Єдину державну електронну бази з питань освіти - ЄДЕБО).
Надсилати свої запитання можна на адресу відповідної електронної пошти - vstup@inforesurs.gov.ua.
Крім того, працюють такі контактні номери:
- 044 290 18 13;
- 067 551 24 74;
- 093 342 38 63;
- 095 281 13 54.
При цьому графік роботи є таким:
- Пн-Чт - з 9:00 до 18:00;
- Пт - з 9:00 до 16:45;
- Сб-Нд - з 9:00 до 15:00.
З 1 липня до 31 серпня доступними будуть консультації щодо вступу до ЗВО (закладів вищої освіти) та ФПО (фахова передвища освіта) від МОН:
- vstup2025@mon.gov.ua;
- 0 800 504 570.
Графік роботи:
- Пн-Чт - з 9:00 до 17:00;
- Пт - з 9:00 до 16:45.
Консультації щодо вступних випробувань до ЗВО (ЄВІ / ЄФВВ, НМТ, МКТ / МТКН) від Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) доступні:
- за електронною адресою zno_info@testportal.gov.ua;
- за номером телефону 044 486 09 62.
Графік роботи:
- Пн-Чт - з 9:00 до 17:00;
- Пт - з 9:00 до 16:45.
Консультації для вступників із ТОТ (тимчасово окупованих територій) можна отримати за номером 0 800 504 425.
Консультації щодо вступу до закладів професійної освіти:
- 044 287 82 46;
- 044 287 82 50.
Консультації щодо документів про повну загальну освіту:
- 044 481 47 59;
- 044 481 47 66.
Корисні контакти для вступників та їхніх батьків (інфографіка: mon.gov.ua)
У МОН повідомили також, що за консультацією можна звертатися на урядову гарячу лінію - за номером 1545.
Крім того, з 1 липня на сайті МОН працюватиме спеціальний чат-бот, створений для підтримки вступників (мова його інтерфейсу залежатиме від мовних налаштувань вашого браузера).
Нагадаємо, у 2025 році вступна кампанія для абітурієнтів, які планують здобути ступінь бакалавра, стартує 1 липня (з реєстрації електронних кабінетів) і завершиться зарахуванням до вишів.
Тим часом військовослужбовці, які вже мають диплом бакалавра, можуть вступати до магістратури за спеціальними умовами.
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