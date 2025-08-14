ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Починаючи з 5 класу. В школах України запровадять ранню профорієнтацію

Україна, Четвер 14 серпня 2025 12:13
UA EN RU
Починаючи з 5 класу. В школах України запровадять ранню профорієнтацію Навчання дітей молодшого віку в Харкові (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В українських школах впроваджують ранню профорієнтацію в школах. Тепер знайомитись з професіями діти будуть починати з 5 класу.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла Ірина Шумік, генеральна директорка директорату професійної освіти МОН.

Ранній старт: коли почнеться профорієнтація

В попередні роки про те, яку професію вибрати, діти починали задумуватися ближче до старших класів, а дехто визначався й пізніше.

"Раніше про вибір професії в українських школах починали говорити ближче до 9-го класу, адже саме тоді діти вирішували чи продовжувати вчитися до 11 класу, чи йти у профтех чи фаховий коледж. Але це занадто пізно, бо створює на дитину тиск і не дає ухвалити зважене рішення”, – каже Ірина Шумік.

Це допомагатиме дітям зрозуміти себе, зрозуміти, як працює світ та економіка, і це також потужна інвестиція в розвиток самих школярів.

"Ранній старт допоможе дітям краще пізнати себе, свої інтереси та здібності ще до початку старшої школи. Водночас завдяки цьому учні робитимуть більш усвідомлений вибір навчального профілю, з урахуванням своїх індивідуальних особливостей", – додає вона.

Що пропонують у Міносвіти

МОН пропонує модель профорієнтації, яка складається з трьох кроків:

  • В 5-ому класі учні починатимуть знайомство з різними професіями, розвиватимуть критичне мислення, самоусвідомлення та вміння аналізувати власні інтереси та нахили;
  • З 8-го класу з учнями працюватимуть карʼєрні радники;
  • У 10-ому класі буде перший рік профільної школи, упродовж якого школярі можуть змінити обраний профіль навчання.

Також, крім ранньої профорієнтації, з 2027 року старшокласники матимуть змогу обирати профілі навчання та предмети залежно від своїх зацікавлень і майбутньої професії, кажуть РБК-Україна в Міносвіти.

Чим для дітей важливо вивчати різні професії

Фахівці кажуть: рання профорієнтація – це не про те, щоб дитина вибрала професію в 10-12 років. Це про створення умов, де дитина через гру й досвід може досліджувати, хто вона, що їй цікаво, як вона уявляє себе у світі дорослих. Це підвищує успішність в школі, шанси на вищу освіту, доходи в дорослому віці.

Ранню профорієнтацію радять починати ще в дошкільному віці, адже дослідження показують: вже з 5 років діти формують уявлення про "доступні" для себе професії, часто обмежуючи вибір через стереотипи чи брак знань. Знайомство з різними видами діяльності через гру та реальні приклади розвиває уяву, мову, соціальні навички й допомагає дитині краще пізнати власні інтереси та здібності.

Відомі довготривалі дослідження (Perry Preschool Project, Abecedarian Project), довели: участь у якісних програмах раннього розвитку підвищує успішність у школі, ймовірність здобуття вищої освіти, рівень доходів у дорослому віці та зменшує ризик асоціальної поведінки.

За підрахунками Нобелівського лауреата Джеймса Хекамена, кожен інвестований у такі програми долар повертається суспільству у вигляді 7-16 доларів економічних і соціальних вигод.

Раніше в МОН розповіли РБК-Україна, чи візьмуть дитину до школи, якщо вона не ходила в дитсадок. А також про те, чим дитсадки важливі для раннього розвитку дитини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міносвіти МОН Школа Професія Діти Освіта в Україні
Новини
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО, - Politico
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія