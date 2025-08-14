Починаючи з 5 класу. В школах України запровадять ранню профорієнтацію

В українських школах впроваджують ранню профорієнтацію в школах. Тепер знайомитись з професіями діти будуть починати з 5 класу.

Ранній старт: коли почнеться профорієнтація

В попередні роки про те, яку професію вибрати, діти починали задумуватися ближче до старших класів, а дехто визначався й пізніше.

"Раніше про вибір професії в українських школах починали говорити ближче до 9-го класу, адже саме тоді діти вирішували чи продовжувати вчитися до 11 класу, чи йти у профтех чи фаховий коледж. Але це занадто пізно, бо створює на дитину тиск і не дає ухвалити зважене рішення”, – каже Ірина Шумік.

Це допомагатиме дітям зрозуміти себе, зрозуміти, як працює світ та економіка, і це також потужна інвестиція в розвиток самих школярів.

"Ранній старт допоможе дітям краще пізнати себе, свої інтереси та здібності ще до початку старшої школи. Водночас завдяки цьому учні робитимуть більш усвідомлений вибір навчального профілю, з урахуванням своїх індивідуальних особливостей", – додає вона.

Що пропонують у Міносвіти

МОН пропонує модель профорієнтації, яка складається з трьох кроків:

В 5-ому класі учні починатимуть знайомство з різними професіями, розвиватимуть критичне мислення, самоусвідомлення та вміння аналізувати власні інтереси та нахили;

З 8-го класу з учнями працюватимуть карʼєрні радники;

У 10-ому класі буде перший рік профільної школи, упродовж якого школярі можуть змінити обраний профіль навчання.

Також, крім ранньої профорієнтації, з 2027 року старшокласники матимуть змогу обирати профілі навчання та предмети залежно від своїх зацікавлень і майбутньої професії, кажуть РБК-Україна в Міносвіти.

Чим для дітей важливо вивчати різні професії

Фахівці кажуть: рання профорієнтація – це не про те, щоб дитина вибрала професію в 10-12 років. Це про створення умов, де дитина через гру й досвід може досліджувати, хто вона, що їй цікаво, як вона уявляє себе у світі дорослих. Це підвищує успішність в школі, шанси на вищу освіту, доходи в дорослому віці.

Ранню профорієнтацію радять починати ще в дошкільному віці, адже дослідження показують: вже з 5 років діти формують уявлення про "доступні" для себе професії, часто обмежуючи вибір через стереотипи чи брак знань. Знайомство з різними видами діяльності через гру та реальні приклади розвиває уяву, мову, соціальні навички й допомагає дитині краще пізнати власні інтереси та здібності.

Відомі довготривалі дослідження (Perry Preschool Project, Abecedarian Project), довели: участь у якісних програмах раннього розвитку підвищує успішність у школі, ймовірність здобуття вищої освіти, рівень доходів у дорослому віці та зменшує ризик асоціальної поведінки.

За підрахунками Нобелівського лауреата Джеймса Хекамена, кожен інвестований у такі програми долар повертається суспільству у вигляді 7-16 доларів економічних і соціальних вигод.