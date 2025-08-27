Поступление в профтехи продлили: кто еще успеет подать заявление и до какого числа

Министерство образования и науки Украины продлило поступление в профтехи. Так, подать заявки на обучение можно до 1 октября 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.
В министерстве напомнили, что вступительная кампания для желающих получить профессиональное образование в Украине - продолжается. При этом срок подачи заявок на поступление в профтехи был продлен до 1 октября текущего года.
Согласно информации МОН, по состоянию на август было подано уже 66 180 заявлений.
Из них 61 309 - от выпускников общеобразовательных школ 9 и 11 классов в этом году.
В министерстве поделились также информацией о гендерном распределении поступающих в профтехи:
К обучению в профтехах приглашают не только молодежь, но и взрослых (в частности ветеранов, вынужденно перемещенных лиц и людей с временно оккупированных территорий). Ведь это позволяет:
"Мы продолжаем модернизировать профтехи. Речь идет и о материально-техническом обеспечении, и об усовершенствовании образовательных программ, привлечении партнеров и бизнеса в процесс образования", - рассказала генеральный директор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик.
По ее словам, так уровень знаний и навыков выпускников приближается к потребностям рынка труда.
"Напоминаю, что именно в профтехах обучают наиболее востребованным для страны и ее экономики профессиям, таким как: строители, слесари, электрики, сварщики, повара, водители, IT-специалисты, радиотехники и т.д.", - добавила эксперт.
Согласно информации МОН, для поступления в профтехи не нужно сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ).
Вместо этого могут быть:
"Как правило, рейтинг поступающих формируют на основе среднего балла школьного свидетельства", - отметили в министерстве.
Уточняется также, что учиться в профтехе можно на бюджете или контракте.
"Продолжительность обучения в профтехах - от 6 месяцев до 3 лет. Все зависит от выбранной профессии, имеющегося на момент поступления уровня образования (9/11 класс) и предварительно полученной квалификации. Стипендия - от 1350 гривен", - добавили в МОН.
Подать заявление на поступление в профтех можно несколькими способами:
Чтобы найти и выбрать профтех в Украине, в МОН советуют:
"С помощью фильтров можно быстро найти нужное заведение по региону и профессии", - объяснили в министерстве.
Кроме того, на сайте можно:
Тем из граждан, кто планирует подать заявление на поступление в профтех через электронный кабинет, может понадобиться:
Для подачи документов на поступление лично - в учебном заведении - нужно подготовить:
В завершение в МОН напомнили, что поступающие с временно оккупированных территорий (ВОТ) имеют собственную процедуру поступления.
"Подать заявление можно в несколько заведений одновременно", - подытожили в Министерстве образования и науки Украины.
Напомним, 21 августа 2025 года Верховная Рада приняла закон №13107-д - о профессиональном образовании в Украине.
Вскоре после этого министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил, что это решение несет "фундаментальные изменения в профтехобразовании", и объяснил, чем важен этот закон для студентов, учебных заведений и бизнеса.
Между тем в пресс-службе Министерства образования и науки добавили, что это - стратегический документ, цель которого:
Кроме того, мы рассказывали, что в украинских школах внедряют раннюю профориентацию. Планируется, что знакомиться с различными профессиями дети будут начинать уже с 5 класса.
Читайте также, где искать помощь тем, кто имеет проблемы с поступлением (или как заявить о нарушениях).