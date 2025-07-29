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Вступ-2025 без черг і тестів? Як подати заяву до профтеху онлайн і кому можуть відмовити

Вівторок 29 липня 2025 12:24
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Вступ-2025 без черг і тестів? Як подати заяву до профтеху онлайн і кому можуть відмовити Подати заяву на вступ до профтеху цього року можна онлайн (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У 2025 році вступники до закладів професійної (професійно-технічної) освіти можуть подавати заяви двома способами - особисто (у тому чи іншому навчальному закладі) або ж онлайн (через електронний кабінет).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію офіційного Telegram-каналу Міністерства освіти й науки України "МОНограм".

Як вступити до профтеху онлайн: алгоритм дій

Українцям нагадали, що сьогодні для вступу до профтехів не потрібно складати національний мультипредметний тест (НМТ).

Натомість є конкурсний добір, етапи якого кожний заклад освіти визначає самостійно.

Для того, щоб подати заяву на вступ до профтеху онлайн, необхідно скористатись електронним кабінетом:

  • зайти на сайт vstup.edbo.gov.ua;
  • натиснути на "Електронний кабінет вступника" (у розділі "Вступ для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти").

Вступ-2025 без черг і тестів? Як подати заяву до профтеху онлайн і кому можуть відмовитиЕлектронні кабінети вступників (скриншот: vstup.edbo.gov.ua)

Далі необхідно зазначити:

  • логін (електронну пошту, до якої ви маєте доступ);
  • пароль (його потрібно придумати, запам'ятати або занотувати);
  • серію та номер документа про освіту;
  • номер документа, що посвідчує особу, або РНОКПП (ідентифікаційний код).

Вступ-2025 без черг і тестів? Як подати заяву до профтеху онлайн і кому можуть відмовитиЯк потрапити в електронний кабінет вступника (інфографіка: t.me/UAmonogram)

Впродовж 15 хвилин після цього електронний кабінет потрібно активувати - за відповідним посиланням на пошті.

Крім того, необхідно додати:

  • контактні номери;
  • власне фото ("вагою" до 1 Мб, не селфі);
  • медичну довідку (або ж зазначити причину її відсутності);
  • додаток до документа про освіту, зазначеного під час реєстрації (або ж зазначити причину його відсутності);
  • інший документ про освіту (за потреби).

"Оберіть із переліку спеціальні умови вступу, якщо маєте документи, що це підтверджують, і готові надати їх закладу освіти", - порадили в МОН.

Вступ-2025 без черг і тестів? Як подати заяву до профтеху онлайн і кому можуть відмовитиЯк активувати електронний кабінет (інфографіка: t.me/UAmonogram)

Після реєстрації та активації електронного кабінету вступника, потрібно перейти в модуль "Подача заяв":

  • обрати основу вступу (документ про освіту);
  • обрати конкурсну пропозицію;
  • обрати джерело фінансування;
  • зазначити, чи потребуєте ви місця в гуртожитку;
  • подати заяву на вступ.

"Зверніть увагу: подати заяви можна не більш як до 5 закладів", - наголосили в МОН.

Вступ-2025 без черг і тестів? Як подати заяву до профтеху онлайн і кому можуть відмовитиЯк подати заяву на вступ (інфографіка: t.me/UAmonogram)

Після цього необхідно стежити за оновленнями статусів заяв в електронному кабінеті.

Коли заява отримає статус "Рекомендовано до зарахування" (на бюджет чи контракт), потрібно буде виконати вимоги до зарахування, передбачені Правилами прийому закладу освіти.

Вступ-2025 без черг і тестів? Як подати заяву до профтеху онлайн і кому можуть відмовитиЯк діяти після подачі заяви (інфографіка: t.me/UAmonogram)

Коли можна зареєструвати кабінет і подати заяву: основні дати

Згідно з інформацією Міністерства освіти й науки, в цілому реєстрація електронних кабінетів вступників доступна у період з 25 червня до 1 вересня 2025 року.

Подання заяв і зарахування - також відбувається до 1 вересня.

Наголошується водночас, що конкретні дати приймання заяв та зарахування встановлює кожен заклад освіти.

"Тож варто орієнтуватися на його Правила прийому та конкурсні пропозиції, що відображаються в електронному кабінеті", - порадили вступникам.

Вступ-2025 без черг і тестів? Як подати заяву до профтеху онлайн і кому можуть відмовитиОсновні дати реєстрації кабінетів, подання заяв і зарахування (інфографіка: t.me/UAmonogram)

Онлайн-вступ до профтехів: коли це неможливо

Згідно з інформацією МОН України, онлайн-вступ до закладів професійної освіти можливий тільки:

  • з документом про базову середню освіту (тобто після закінчення 9 класу);
  • з документом про повну загальну середню освіту (тобто після закінчення 11 класу).

Вступ-2025 без черг і тестів? Як подати заяву до профтеху онлайн і кому можуть відмовитиКоли можливий онлайн-вступ до закладів профосвіти (інфографіка: t.me/UAmonogram)

Насамкінець українцям пояснили, що не зможуть вступити на первинну професійну освіту та зареєструвати електронний кабінет особи, які:

  • зі свідоцтвом про ПЗСО (повну загальну середню освіту) отримали свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
  • навчалися у закладі освіти (професійно-технічної освіти - ПТО, фахової передвищої освіти - ФПО, вищої освіти - ВО), але були відраховані й не отримали диплом;
  • мають страховий стаж;
  • вже мають освіту (ПТО, ФПО, ВО).

Вступ-2025 без черг і тестів? Як подати заяву до профтеху онлайн і кому можуть відмовитиХто не зможе вступити на первинну професійну освіту й зареєструвати електронний кабінет (інфографіка: t.me/UAmonogram)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про квоти на вступ-2025 - хто має пріоритетне право на бюджет.

Крім того, ми пояснювали, як абітурієнтам з ТОТ вступити до коледжів у 2025 році.

Читайте також, де шукати допомогу тим, хто має проблеми зі вступом (або ж як заявити про порушення).

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