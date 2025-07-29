Вступ-2025 без черг і тестів? Як подати заяву до профтеху онлайн і кому можуть відмовити
У 2025 році вступники до закладів професійної (професійно-технічної) освіти можуть подавати заяви двома способами - особисто (у тому чи іншому навчальному закладі) або ж онлайн (через електронний кабінет).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію офіційного Telegram-каналу Міністерства освіти й науки України "МОНограм".
Як вступити до профтеху онлайн: алгоритм дій
Українцям нагадали, що сьогодні для вступу до профтехів не потрібно складати національний мультипредметний тест (НМТ).
Натомість є конкурсний добір, етапи якого кожний заклад освіти визначає самостійно.
Для того, щоб подати заяву на вступ до профтеху онлайн, необхідно скористатись електронним кабінетом:
- зайти на сайт vstup.edbo.gov.ua;
- натиснути на "Електронний кабінет вступника" (у розділі "Вступ для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти").
Електронні кабінети вступників (скриншот: vstup.edbo.gov.ua)
Далі необхідно зазначити:
- логін (електронну пошту, до якої ви маєте доступ);
- пароль (його потрібно придумати, запам'ятати або занотувати);
- серію та номер документа про освіту;
- номер документа, що посвідчує особу, або РНОКПП (ідентифікаційний код).
Як потрапити в електронний кабінет вступника (інфографіка: t.me/UAmonogram)
Впродовж 15 хвилин після цього електронний кабінет потрібно активувати - за відповідним посиланням на пошті.
Крім того, необхідно додати:
- контактні номери;
- власне фото ("вагою" до 1 Мб, не селфі);
- медичну довідку (або ж зазначити причину її відсутності);
- додаток до документа про освіту, зазначеного під час реєстрації (або ж зазначити причину його відсутності);
- інший документ про освіту (за потреби).
"Оберіть із переліку спеціальні умови вступу, якщо маєте документи, що це підтверджують, і готові надати їх закладу освіти", - порадили в МОН.
Як активувати електронний кабінет (інфографіка: t.me/UAmonogram)
Після реєстрації та активації електронного кабінету вступника, потрібно перейти в модуль "Подача заяв":
- обрати основу вступу (документ про освіту);
- обрати конкурсну пропозицію;
- обрати джерело фінансування;
- зазначити, чи потребуєте ви місця в гуртожитку;
- подати заяву на вступ.
"Зверніть увагу: подати заяви можна не більш як до 5 закладів", - наголосили в МОН.
Як подати заяву на вступ (інфографіка: t.me/UAmonogram)
Після цього необхідно стежити за оновленнями статусів заяв в електронному кабінеті.
Коли заява отримає статус "Рекомендовано до зарахування" (на бюджет чи контракт), потрібно буде виконати вимоги до зарахування, передбачені Правилами прийому закладу освіти.
Як діяти після подачі заяви (інфографіка: t.me/UAmonogram)
Коли можна зареєструвати кабінет і подати заяву: основні дати
Згідно з інформацією Міністерства освіти й науки, в цілому реєстрація електронних кабінетів вступників доступна у період з 25 червня до 1 вересня 2025 року.
Подання заяв і зарахування - також відбувається до 1 вересня.
Наголошується водночас, що конкретні дати приймання заяв та зарахування встановлює кожен заклад освіти.
"Тож варто орієнтуватися на його Правила прийому та конкурсні пропозиції, що відображаються в електронному кабінеті", - порадили вступникам.
Основні дати реєстрації кабінетів, подання заяв і зарахування (інфографіка: t.me/UAmonogram)
Онлайн-вступ до профтехів: коли це неможливо
Згідно з інформацією МОН України, онлайн-вступ до закладів професійної освіти можливий тільки:
- з документом про базову середню освіту (тобто після закінчення 9 класу);
- з документом про повну загальну середню освіту (тобто після закінчення 11 класу).
Коли можливий онлайн-вступ до закладів профосвіти (інфографіка: t.me/UAmonogram)
Насамкінець українцям пояснили, що не зможуть вступити на первинну професійну освіту та зареєструвати електронний кабінет особи, які:
- зі свідоцтвом про ПЗСО (повну загальну середню освіту) отримали свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;
- навчалися у закладі освіти (професійно-технічної освіти - ПТО, фахової передвищої освіти - ФПО, вищої освіти - ВО), але були відраховані й не отримали диплом;
- мають страховий стаж;
- вже мають освіту (ПТО, ФПО, ВО).
Хто не зможе вступити на первинну професійну освіту й зареєструвати електронний кабінет (інфографіка: t.me/UAmonogram)
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