Вступ на дві спеціальності одночасно: як подати заявки і які нюанси врахувати

В Україні абітурієнти мають право здобувати дві вищі освіти паралельно - як в одному, так і в різних закладах вищої освіти. Для цього необхідно пройти стандартну процедуру через електронний кабінет вступника.
Головне:
У період з 19 липня до 1 серпня вступник може подати до 10 заяв. Правила розподілу наступні:
Якщо вступника зарахували на бюджет, його інші заяви в електронному кабінеті автоматично стають деактивованими. Проте це не заважає вступити на контракт за іншою спеціальністю:
Також вступники можуть скористатися додатковим набором на контракт, якщо виш його проводить. Такі хвилі триватимуть із 1 вересня до 15 жовтня. Після 15 жовтня електронні кабінети буде деактивовано, а вступну кампанію-2026 завершено.
Абітурієнт, який вступив на бюджет, не зможе отримати державний грант на навчання за контрактом на другій спеціальності, навіть якщо має понад 170 балів за два предмети НМТ.
Держава фінансує здобуття освіти на кожному рівні лише один раз, тому подвійне фінансування одного студента неможливе.
