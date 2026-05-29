Поступление на две специальности одновременно: как подать заявки и какие нюансы учесть

В Украине абитуриенты имеют право получать два высших образования параллельно - как в одном, так и в разных учреждениях высшего образования. Для этого необходимо пройти стандартную процедуру через электронный кабинет абитуриента.
Главное:
В период с 19 июля по 1 августа абитуриент может подать до 10 заявлений. Правила распределения следующие:
Если поступающего зачислили на бюджет, его другие заявления в электронном кабинете автоматически становятся деактивированными. Однако это не мешает поступить на контракт по другой специальности:
Также поступающие могут воспользоваться дополнительным набором на контракт, если вуз его проводит. Такие волны продлятся с 1 сентября по 15 октября. После 15 октября электронные кабинеты будут деактивированы, а вступительная кампания-2026 завершена.
Абитуриент, поступивший на бюджет, не сможет получить государственный грант на обучение по контракту на второй специальности, даже если имеет более 170 баллов за два предмета НМТ.
Государство финансирует получение образования на каждом уровне только один раз, поэтому двойное финансирование одного студента невозможно.
