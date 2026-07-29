Вступ-2026: скільки заяв уже подали абітурієнти та що обирають найчастіше
В Україні триває основний етап подання документів до вишів. Тим часом Міністерство освіти й науки поділилось важливими даними про цьогорічну вступну кампанію.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.
Головне:
- Масштаби кампанії: станом на 28 липня абітурієнти вже подали понад 805 тисяч заяв на бакалаврат і медичну магістратуру (в середньому по чотири заяви на одного вступника).
- Популярні напрями: серед абітурієнтів-лідерів за НМТ найбільший попит мають спеціальності "Філологія", "Комп'ютерні науки", "Економіка", "Інженерія програмного забезпечення" та "Міжнародні відносини".
- Лідери серед вишів: найбільше заяв вже отримали "Львівська політехніка", ЛНУ імені Івана Франка, КПІ імені Ігоря Сікорського та КНУ імені Тараса Шевченка, а серед регіонів лідирують Київ і Львівська область.
- Прифронтові регіони: понад 219 тисяч заяв (29%) подано до закладів освіти в областях із підвищеними регіональними коефіцієнтами.
- Вступ із ТОТ: за квотою-2 для молоді з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій зафіксовано 26 744 заяви від 7 156 абітурієнтів.
- Терміни: основний етап подання заяв триватиме до 18:00 1 серпня 2026 року, а рекомендації на бюджет з'являться не пізніше 6 серпня.
Скільки заяв вже подали вступники
У МОН нагадали, що в Україні триває основний етап вступної кампанії - подання заяв на бакалаврат і медичну магістратуру.
Станом на ранок 28 липня абітурієнти вже подали 805 822 заяви.
Уточнюється, що це - проміжна статистика, яка дає змогу побачити попередні тенденції:
- які спеціальності та заклади освіти привертають найбільше уваги;
- як вступники розподіляють пріоритети;
- чи зберігається попит на заклади у прифронтових регіонах.
Подані заяви станом на ранок 28 липня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UAMON)
"Водночас кількість поданих заяв ще не відображає остаточного вибору вступників, адже одна людина може подати до десяти заяв", - нагадали українцям.
Тобто повну й коректну картину вступу можна буде оцінити після:
- завершення подання заяв;
- надання рекомендацій;
- підтвердження вступниками обраного місця навчання.
Що обирають абітурієнти-лідери за НМТ
За даними МОН, хоча б одну заяву на вступ вже подали 2 262 вступники з максимальними результатами основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 року.
Найбільш популярними серед цих вступників стали такі напрями:
- "Філологія" - 459 заяв;
- "Комп'ютерні науки" - 384 заяви;
- "Економіка" - 349 заяв;
- "Інженерія програмного забезпечення" - 311 заяв;
- "Міжнародні відносини" - 308 заяв.
"Цей зріз дає змогу побачити не лише популярні напрями, а й те, у яких галузях вступники з найвищими результатами планують будувати професійний шлях", - пояснили в міністерстві.
Що враховується під час конкурсного добору
Увагу українців звернули на те, що в переліку наведено кількість поданих заяв, а не кількість майбутніх студентів.
Тобто 200 балів з окремого предмета не означають автоматичного вступу на будь-яку програму, адже під час конкурсного добору враховують:
- конкурсний бал;
- вагові коефіцієнти предметів;
- визначені вступником пріоритети;
- кількість бюджетних місць.
Скільки заяв подав в середньому один абітурієнт
Відповідно до Порядку прийому, у 2026 році один вступник може подати до 10 заяв.
Із них не більше ніж п'ять - для участі в конкурсі на бюджетні місця.
"Перший пріоритет - це реальний вибір вступника", - уточнили в МОН.
Станом на 28 липня один вступник, який уже розпочав подання заяв, у середньому подав чотири заяви.
Скільки заяв подає в середньому один абітурієнт (інфографіка: facebook.com/UAMON)
Так, було зареєстровано:
- 171 549 заяв із першим пріоритетом;
- 132 292 - із другим;
- 106 948 - із третім;
- 90 444 - із четвертим;
- 74 158 - із п'ятим.
"Перший пріоритет - це найбажаніший для вступника варіант навчання. Алгоритм адресного розміщення послідовно перевіряє заяви від найвищого пріоритету до найнижчого і надає одну найкращу можливу рекомендацію відповідно до конкурсного бала та наявності місць", - нагадали в міністерстві.
Саме тому пріоритети варто розставляти за власним бажанням навчатися на конкретній програмі, а не за припущенням, куди "легше пройти".
"Після подання заяви змінити її пріоритет не можна. Якщо вступник анулює заяву, використаний номер пріоритету не відновлюється", - додали в МОН.
Бюджет чи контракт - яку стратегію обирають вступники
Заяву з першим пріоритетом на конкурсну пропозицію з можливістю навчатися на бюджеті подали 107 324 вступники.
Тим часом контрактну пропозицію першим пріоритетом визначили 64 225 вступників.
Ще 18 317 вступників застосували комбіновану стратегію: подали заяву з першим пріоритетом на бюджет і з другим - на контракт за тією самою освітньою програмою.
"Такі дані можуть свідчити про те, що для частини вступників важливішою є конкретна спеціальність або освітня програма, ніж форма фінансування", - зауважили в МОН.
Повідомляється також, що інші вступники - навпаки використовують кілька пріоритетів, щоб збільшити шанси отримати бюджетне місце в різних закладах.
"Важливо: якщо вступник отримає рекомендацію на бюджет, але відмовиться від неї, державний грант для навчання на контракті йому вже не буде запропоновано. Тому порядок пріоритетів варто визначати особливо уважно", - констатували в міністерстві.
В які виші подають сьогодні найбільше заяв
Найбільше заяв станом на кінець липня вже отримали:
- Національний університет "Львівська політехніка" - 36 675;
- Львівський національний університет імені Івана Франка - 30 206;
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 24 826;
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 22 271;
- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника - 17 887;
- Державний торговельно-економічний університет - 17 654;
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - 17 002;
- Національний університет "Одеська юридична академія" - 15 328;
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана - 14 805;
- Луцький національний технічний університет - 12 776.
До яких закладів вищої освіти подано найбільше заяв (інфографіка: facebook.com/UAMON)
Зазначається також, що найбільше заяв отримали заклади:
- Києва - 189 408;
- Львівської області - 103 627;
- Одеської області - 68 675;
- Харківської області - 54 634;
- Вінницької області - 36 089;
- Дніпропетровської області - 35 439;
- Івано-Франківської області - 34 514.
В яких областях подають найбільше заяв (інфографіка: facebook.com/UAMON)
Попит на освіту у прифронтових регіонах
Попит на освіту, за інформацією МОН, зберігається і у прифронтових регіонах
Тобто вступники продовжують обирати навчання в університетах у прифронтових областях.
Усього подано 219 411 (29%) заяв у заклади освіти областей, які у 2026 році мають підвищені регіональні коефіцієнти. Із них:
- Одеська область - 68 675;
- Харківська область - 54 634;
- Дніпропетровська область - 35 439;
- Полтавська область - 24 860;
- Запорізька область - 13 392;
- Миколаївська область - 8 188;
- Сумська область - 7 756;
- Чернігівська область - 6 467.
"Водночас кількість заяв не варто сприймати як остаточну кількість майбутніх студентів регіону: один вступник може подати заяви до кількох закладів та областей", - нагадали у міністерстві.
Попит на освіту у прифронтових регіонах (інфографіка: facebook.com/UAMON)
Вступ молоді з тимчасово окупованих територій
Відповідаючи на питання, як цього року вступає до вишів молодь із тимчасово окупованих територій (ТОТ), у МОН розповіли, що станом на 28 липня за квотою-2 було подано 26 744 заяви від 7 156 вступників.
Зазначається, що квота-2 - це окремо зарезервовані бюджетні місця для вступників, місце проживання яких зареєстроване або задеклароване на ТОТ чи територіях активних бойових дій.
Такі вступники:
- беруть участь в окремому конкурсі;
- змагаються за бюджетні місця в межах своєї квоти.
Вступ молоді з ТОТ (інфографіка: facebook.com/UAMON)
Що потрібно врахувати всім вступникам
У МОН нагадали, що подання заяв на бакалаврат і медичну магістратуру триватиме до 18 години 1 серпня 2026 року.
Рекомендації до зарахування на бюджет у своїх електронних кабінетах вступники побачать не пізніше ніж 6 серпня.
Після отримання рекомендації потрібно до 18:00 11 серпня:
- підтвердити вибір місця навчання;
- виконати вимоги закладу освіти.
Зарахування на бюджет відбудеться не пізніше 13 серпня.
Уточнюється, що учасники додаткової сесії НМТ мають такі самі права на вступ, як і учасники основної.
"Результати додаткової сесії вже розміщено в персональних кабінетах, тому вступники мають час подати заяви до завершення основного періоду", - повідомили в МОН.
Насамкінець у міністерстві зауважили, що перед поданням першої заяви вступникам, які мають право на спеціальні умови участі у вступній кампанії, потрібно переконатися, що відповідну категорію внесено до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Нагадаємо, раніше очільники МОН та УЦОЯО обговорили питання вступу під час війни та визначили, що має враховувати процедура НМТ.
Крім того, ми пояснювали, скільки мінімально балів потрібно для вступу у 2026 році на бюджет і контракт.
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