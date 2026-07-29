Вступ-2026: скільки заяв уже подали абітурієнти та що обирають найчастіше

В Україні триває основний етап подання документів до вишів. Тим часом Міністерство освіти й науки поділилось важливими даними про цьогорічну вступну кампанію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.

Головне: Масштаби кампанії : станом на 28 липня абітурієнти вже подали понад 805 тисяч заяв на бакалаврат і медичну магістратуру (в середньому по чотири заяви на одного вступника).

: станом на 28 липня абітурієнти вже подали понад 805 тисяч заяв на бакалаврат і медичну магістратуру (в середньому по чотири заяви на одного вступника). Популярні напрями : серед абітурієнтів-лідерів за НМТ найбільший попит мають спеціальності "Філологія", "Комп'ютерні науки", "Економіка", "Інженерія програмного забезпечення" та "Міжнародні відносини".

: серед абітурієнтів-лідерів за НМТ найбільший попит мають спеціальності "Філологія", "Комп'ютерні науки", "Економіка", "Інженерія програмного забезпечення" та "Міжнародні відносини". Лідери серед вишів : найбільше заяв вже отримали "Львівська політехніка", ЛНУ імені Івана Франка, КПІ імені Ігоря Сікорського та КНУ імені Тараса Шевченка, а серед регіонів лідирують Київ і Львівська область.

: найбільше заяв вже отримали "Львівська політехніка", ЛНУ імені Івана Франка, КПІ імені Ігоря Сікорського та КНУ імені Тараса Шевченка, а серед регіонів лідирують Київ і Львівська область. Прифронтові регіони : понад 219 тисяч заяв (29%) подано до закладів освіти в областях із підвищеними регіональними коефіцієнтами.

: понад 219 тисяч заяв (29%) подано до закладів освіти в областях із підвищеними регіональними коефіцієнтами. Вступ із ТОТ : за квотою-2 для молоді з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій зафіксовано 26 744 заяви від 7 156 абітурієнтів.

: за квотою-2 для молоді з тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій зафіксовано 26 744 заяви від 7 156 абітурієнтів. Терміни: основний етап подання заяв триватиме до 18:00 1 серпня 2026 року, а рекомендації на бюджет з'являться не пізніше 6 серпня.

Скільки заяв вже подали вступники

У МОН нагадали, що в Україні триває основний етап вступної кампанії - подання заяв на бакалаврат і медичну магістратуру.

Станом на ранок 28 липня абітурієнти вже подали 805 822 заяви.

Уточнюється, що це - проміжна статистика, яка дає змогу побачити попередні тенденції:

які спеціальності та заклади освіти привертають найбільше уваги;

як вступники розподіляють пріоритети;

чи зберігається попит на заклади у прифронтових регіонах.

Подані заяви станом на ранок 28 липня 2026 року (інфографіка: facebook.com/UAMON)

"Водночас кількість поданих заяв ще не відображає остаточного вибору вступників, адже одна людина може подати до десяти заяв", - нагадали українцям.

Тобто повну й коректну картину вступу можна буде оцінити після:

завершення подання заяв;

надання рекомендацій;

підтвердження вступниками обраного місця навчання.

Що обирають абітурієнти-лідери за НМТ

За даними МОН, хоча б одну заяву на вступ вже подали 2 262 вступники з максимальними результатами основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) 2026 року.

Найбільш популярними серед цих вступників стали такі напрями:

"Філологія" - 459 заяв;

"Комп'ютерні науки" - 384 заяви;

"Економіка" - 349 заяв;

"Інженерія програмного забезпечення" - 311 заяв;

"Міжнародні відносини" - 308 заяв.

"Цей зріз дає змогу побачити не лише популярні напрями, а й те, у яких галузях вступники з найвищими результатами планують будувати професійний шлях", - пояснили в міністерстві.

Що враховується під час конкурсного добору

Увагу українців звернули на те, що в переліку наведено кількість поданих заяв, а не кількість майбутніх студентів.

Тобто 200 балів з окремого предмета не означають автоматичного вступу на будь-яку програму, адже під час конкурсного добору враховують:

конкурсний бал;

вагові коефіцієнти предметів;

визначені вступником пріоритети;

кількість бюджетних місць.

Скільки заяв подав в середньому один абітурієнт

Відповідно до Порядку прийому, у 2026 році один вступник може подати до 10 заяв.

Із них не більше ніж п'ять - для участі в конкурсі на бюджетні місця.

"Перший пріоритет - це реальний вибір вступника", - уточнили в МОН.

Станом на 28 липня один вступник, який уже розпочав подання заяв, у середньому подав чотири заяви.

Скільки заяв подає в середньому один абітурієнт (інфографіка: facebook.com/UAMON)

Так, було зареєстровано:

171 549 заяв із першим пріоритетом;

132 292 - із другим;

106 948 - із третім;

90 444 - із четвертим;

74 158 - із п'ятим.

"Перший пріоритет - це найбажаніший для вступника варіант навчання. Алгоритм адресного розміщення послідовно перевіряє заяви від найвищого пріоритету до найнижчого і надає одну найкращу можливу рекомендацію відповідно до конкурсного бала та наявності місць", - нагадали в міністерстві.

Саме тому пріоритети варто розставляти за власним бажанням навчатися на конкретній програмі, а не за припущенням, куди "легше пройти".

"Після подання заяви змінити її пріоритет не можна. Якщо вступник анулює заяву, використаний номер пріоритету не відновлюється", - додали в МОН.

Бюджет чи контракт - яку стратегію обирають вступники

Заяву з першим пріоритетом на конкурсну пропозицію з можливістю навчатися на бюджеті подали 107 324 вступники.

Тим часом контрактну пропозицію першим пріоритетом визначили 64 225 вступників.

Ще 18 317 вступників застосували комбіновану стратегію: подали заяву з першим пріоритетом на бюджет і з другим - на контракт за тією самою освітньою програмою.

"Такі дані можуть свідчити про те, що для частини вступників важливішою є конкретна спеціальність або освітня програма, ніж форма фінансування", - зауважили в МОН.

Повідомляється також, що інші вступники - навпаки використовують кілька пріоритетів, щоб збільшити шанси отримати бюджетне місце в різних закладах.

"Важливо: якщо вступник отримає рекомендацію на бюджет, але відмовиться від неї, державний грант для навчання на контракті йому вже не буде запропоновано. Тому порядок пріоритетів варто визначати особливо уважно", - констатували в міністерстві.

В які виші подають сьогодні найбільше заяв

Найбільше заяв станом на кінець липня вже отримали:

Національний університет "Львівська політехніка" - 36 675;

Львівський національний університет імені Івана Франка - 30 206;

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 24 826;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 22 271;

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника - 17 887;

Державний торговельно-економічний університет - 17 654;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - 17 002;

Національний університет "Одеська юридична академія" - 15 328;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана - 14 805;

Луцький національний технічний університет - 12 776.

До яких закладів вищої освіти подано найбільше заяв (інфографіка: facebook.com/UAMON)

Зазначається також, що найбільше заяв отримали заклади:

Києва - 189 408;

Львівської області - 103 627;

Одеської області - 68 675;

Харківської області - 54 634;

Вінницької області - 36 089;

Дніпропетровської області - 35 439;

Івано-Франківської області - 34 514.

В яких областях подають найбільше заяв (інфографіка: facebook.com/UAMON)

Попит на освіту у прифронтових регіонах

Попит на освіту, за інформацією МОН, зберігається і у прифронтових регіонах

Тобто вступники продовжують обирати навчання в університетах у прифронтових областях.

Усього подано 219 411 (29%) заяв у заклади освіти областей, які у 2026 році мають підвищені регіональні коефіцієнти. Із них:

Одеська область - 68 675;

Харківська область - 54 634;

Дніпропетровська область - 35 439;

Полтавська область - 24 860;

Запорізька область - 13 392;

Миколаївська область - 8 188;

Сумська область - 7 756;

Чернігівська область - 6 467.

"Водночас кількість заяв не варто сприймати як остаточну кількість майбутніх студентів регіону: один вступник може подати заяви до кількох закладів та областей", - нагадали у міністерстві.

Попит на освіту у прифронтових регіонах (інфографіка: facebook.com/UAMON)

Вступ молоді з тимчасово окупованих територій

Відповідаючи на питання, як цього року вступає до вишів молодь із тимчасово окупованих територій (ТОТ), у МОН розповіли, що станом на 28 липня за квотою-2 було подано 26 744 заяви від 7 156 вступників.

Зазначається, що квота-2 - це окремо зарезервовані бюджетні місця для вступників, місце проживання яких зареєстроване або задеклароване на ТОТ чи територіях активних бойових дій.

Такі вступники:

беруть участь в окремому конкурсі;

змагаються за бюджетні місця в межах своєї квоти.

Вступ молоді з ТОТ (інфографіка: facebook.com/UAMON)

Що потрібно врахувати всім вступникам

У МОН нагадали, що подання заяв на бакалаврат і медичну магістратуру триватиме до 18 години 1 серпня 2026 року.

Рекомендації до зарахування на бюджет у своїх електронних кабінетах вступники побачать не пізніше ніж 6 серпня.

Після отримання рекомендації потрібно до 18:00 11 серпня:

підтвердити вибір місця навчання;

виконати вимоги закладу освіти.

Зарахування на бюджет відбудеться не пізніше 13 серпня.

Уточнюється, що учасники додаткової сесії НМТ мають такі самі права на вступ, як і учасники основної.

"Результати додаткової сесії вже розміщено в персональних кабінетах, тому вступники мають час подати заяви до завершення основного періоду", - повідомили в МОН.

Насамкінець у міністерстві зауважили, що перед поданням першої заяви вступникам, які мають право на спеціальні умови участі у вступній кампанії, потрібно переконатися, що відповідну категорію внесено до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).