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"Дозвіл на ненависть": у Польщі спалахнув новий скандал через утиски українців

10:01 29.07.2026 Ср
2 хв
Польська влада намагається знайти винних
aimg Юлія Капітонова
"Дозвіл на ненависть": у Польщі спалахнув новий скандал через утиски українців Фото: Адам Шлапка, речник уряду Польщі (facebook.com/adamszlapka)
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Збільшення кількості випадків насильства щодо українців у Польщі пов'язане із риторикою та діями політиків правого спрямування.

З такими публічними звинуваченнями виступив речник уряду Польщі Адам Шлапка, повідомляє РБК-Україна.

На переконання Шлапки, саме табір "Об’єднаної правиці" сформував у країні атмосферу безкарності.

Таким чином він відреагував на заяви канцелярії президента Польщі про те, що уряд не може розв'язати проблему зростання агресії.

Шлапка також заявив, що лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський привів у польську політику представників радикальних середовищ.

На цьому тлі він наголосив, що деякі політики правиці дедалі частіше використовують риторику, близьку до заяв ультраправого націоналіста з проросійськими поглядами Гжегожа Брауна.

"Усе це є діями, які в публічному просторі фактично дають дозвіл на ненависть", - додав речник уряду Польщі.

Ба більше, Шлапка не приховував свого обурення поведінкою президента Кароля Навроцького.

Він звернув увагу на те, що глава держави просто ігнорує нещодавні випадки агресії.

"Це просто варварські дії з боку політиків. Їхні наслідки є дуже жорстокими, але ми боротимемося з цим із усією безкомпромісністю", – пообіцяв речник польського уряду.

Нагадаємо, 27 липня в польському Вроцлаві молодики жорстоко побили українку та її хлопця.

Згодом стало відомо, що підозрюваних у нападі на пару українців змогли затримати.

Раніше РБК-Україна також розповідало, чому Туск екстрено звернувся до Навроцького та в чому його звинуватив.

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