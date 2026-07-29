Поступление-2026: сколько заявлений уже подали абитуриенты и что выбирают чаще всего
В Украине продолжается основной этап подачи документов в вузы. Тем временем Министерство образования и науки поделилось важными данными о нынешней вступительной кампании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.
Главное:
- Масштабы кампании: по состоянию на 28 июля абитуриенты уже подали более 805 тысяч заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру (в среднем по четыре заявления на одного поступающего).
- Популярные направления: среди абитуриентов-лидеров по НМТ наибольшим спросом пользуются специальности "Филология", "Компьютерные науки", "Экономика", "Инженерия программного обеспечения" и "Международные отношения".
- Лидеры среди вузов: больше всего заявлений уже получили "Львовская политехника", ЛНУ имени Ивана Франко, КПИ имени Игоря Сикорского и КНУ имени Тараса Шевченко, а среди регионов лидируют Киев и Львовская область.
- Прифронтовые регионы: более 219 тысяч заявлений (29%) подано в заведения образования в областях с повышенными региональными коэффициентами.
- Поступление с ВОТ: по квоте-2 для молодежи с временно оккупированных территорий и зон активных боевых действий зафиксировано 26 744 заявления от 7 156 абитуриентов.
- Сроки: основной этап подачи заявлений продлится до 18:00 1 августа 2026 года, а рекомендации на бюджет появятся не позднее 6 августа.
Сколько заявлений уже подали абитуриенты
В МОН напомнили, что в Украине продолжается основной этап вступительной кампании - подача заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру.
По состоянию утро 28 июля абитуриенты уже подали 805 822 заявления.
Уточняется, что это - промежуточная статистика, которая позволяет увидеть предварительные тенденции:
- какие специальности и учебные заведения привлекают больше внимания;
- как поступающие распределяют приоритеты;
- сохраняется ли спрос на заведения в прифронтовых регионах.
Поданные заявления по состоянию на утро 28 июля 2026 года (инфографика: facebook.com/UAMON)
"В то же время количество поданных заявлений еще не отражает окончательного выбора абитуриентов, ведь один человек может подать до десяти заявлений", - напомнили украинцам.
То есть полную и корректную картину поступления можно будет оценить после:
- завершение подачи заявлений;
- предоставления рекомендаций;
- подтверждения абитуриентами выбранного места обучения.
Что выбирают абитуриенты-лидеры по НМТ
По данным МОН, хотя бы одно заявление на поступление уже подали 2 262 абитуриента с максимальными результатами основной сессии национального мультипредметного теста (НМТ) 2026 года.
Наиболее популярными среди этих абитуриентов стали такие направления:
- "Филология" - 459 заявлений;
- "Компьютерные науки" - 384 заявления;
- "Экономика" - 349 заявлений;
- "Инженерия программного обеспечения" - 311 заявлений;
- "Международные отношения" - 308 заявлений.
"Этот срез позволяет увидеть не только популярные направления, но и то, в каких отраслях поступающие с самыми высокими результатами планируют строить профессиональный путь", - объяснили в министерстве.
Что учитывается во время конкурсного отбора
Внимание украинцев обратили на то, что в перечне приведено количество поданных заявлений, а не количество будущих студентов.
То есть 200 баллов по отдельному предмету не означают автоматическое поступление на любую программу, ведь во время конкурсного отбора учитывают:
- конкурсный балл;
- весовые коэффициенты предметов;
- определенные поступающим приоритеты;
- количество бюджетных мест.
Сколько заявлений подал в среднем один абитуриент
Согласно Порядку приема, в 2026 году один поступающий может подать до 10 заявлений.
Из них не более пяти - для участия в конкурсе на бюджетные места.
"Первый приоритет - это реальный выбор поступающего", - уточнили в МОН.
По состоянию на 28 июля один поступающий, который уже начал подачу заявлений, в среднем подал четыре заявления.
Сколько заявлений подает в среднем один абитуриент (инфографика: facebook.com/UAMON)
Так, было зарегистрировано:
- 171549 заявлений с первым приоритетом;
- 132 292 - со вторым;
- 106948 - с третьим;
- 90 444 - с четвертым;
- 74 158 - с пятым.
"Первый приоритет - это самый желательный для поступающего вариант обучения. Алгоритм адресного размещения последовательно проверяет заявления от наивысшего приоритета до самого низкого и дает одну лучшую возможную рекомендацию в соответствии с конкурсным баллом и наличием мест", - напомнили в министерстве.
Именно поэтому приоритеты следует расставлять по собственному желанию учиться на конкретной программе, а не по предположению, куда "легче пройти".
"После подачи заявления изменить его приоритет нельзя. Если поступающий аннулирует заявление, использованный номер приоритета не восстанавливается", - добавили в МОН.
Бюджет или контракт - какую стратегию выбирают поступающие
Заявление с первым приоритетом на конкурсное предложение с возможностью учиться на бюджете подали 107 324 абитуриента.
Между тем, контрактное предложение первым приоритетом определили 64 225 абитуриентов.
Еще 18 317 абитуриентов применили комбинированную стратегию: подали заявление с первым приоритетом на бюджет и со вторым - на контракт по той же образовательной программе.
"Такие данные могут свидетельствовать о том, что для части поступающих важнее конкретная специальность или образовательная программа, чем форма финансирования", - отметили в МОН.
Сообщается также, что другие абитуриенты - наоборот используют несколько приоритетов, чтобы увеличить шансы получить бюджетное место в разных заведениях.
"Важно: если абитуриент получит рекомендацию на бюджет, но откажется от нее, государственный грант для обучения на контракте ему уже не будет предложен. Поэтому порядок приоритетов следует определять особенно внимательно", - констатировали в министерстве.
В какие вузы подают сегодня больше всего заявлений
Больше всего заявлений по состоянию на конец июля уже получили:
- Национальный университет "Львовская политехника" - 36 675;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 30 206;
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 24 826;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 22 271;
- Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника - 17 887;
- Государственный торгово-экономический университет - 17 654;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 17 002;
- Национальный университет "Одесская юридическая академия" - 15 328;
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана - 14 805;
- Луцкий национальный технический университет - 12 776.
В какие заведения высшего образования подано наибольшее количество заявлений (инфографика: facebook.com/UAMON)
Отмечается также, что больше всего заявлений получили заведения:
- Киева - 189 408;
- Львовской области - 103 627;
- Одесской области - 68 675;
- Харьковской области - 54 634;
- Винницкой области - 36 089;
- Днепропетровской области - 35 439;
- Ивано-Франковской области - 34 514.
В каких областях подают наибольшее количество заявлений (инфографика: facebook.com/UAMON)
Спрос на образование в прифронтовых регионах
Спрос на образование, по информации МОН, сохраняется и в прифронтовых регионах.
То есть поступающие продолжают выбирать обучение в университетах в прифронтовых областях.
Всего подано 219 411 (29%) заявлений в учебные заведения областей, которые в 2026 году имеют повышенные региональные коэффициенты. Из них:
- Одесская область - 68 675;
- Харьковская область - 54 634;
- Днепропетровская область - 35 439;
- Полтавская область - 24 860;
- Запорожская область - 13 392;
- Николаевская область - 8 188;
- Сумская область - 7 756;
- Черниговская область - 6 467.
"В то же время количество заявлений не следует воспринимать как окончательное количество будущих студентов региона: один абитуриент может подать заявления в несколько заведений и областей", - напомнили в министерстве.
Спрос на образование в прифронтовых регионах (инфографика: facebook.com/UAMON)
Поступление молодежи с временно оккупированных территорий
Отвечая на вопрос, как в этом году поступает в вузы молодежь с временно оккупированных территорий (ВОТ), в МОН рассказали, что на 28 июля по квоте-2 было подано 26 744 заявления от 7 156 поступающих.
Отмечается, что квота-2 - это отдельно зарезервированные бюджетные места для абитуриентов, место проживания которых зарегистрировано или задекларировано на ВОТ или территориях активных боевых действий.
Такие поступающие:
- участвуют в отдельном конкурсе;
- соревнуются за бюджетные места в пределах своей квоты.
Поступление молодежи с ВОТ (инфографика: facebook.com/UAMON)
Что нужно учесть всем поступающим
В МОН напомнили, что подача заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру продлится до 18 часов 1 августа 2026 года.
Рекомендации к зачислению на бюджет в своих электронных кабинетах поступающие увидят не позднее 6 августа.
После получения рекомендации требуется до 18:00 11 августа:
- подтвердить выбор места учебы;
- выполнить требования учебного заведения.
Зачисление на бюджет состоится не позднее 13 августа.
Уточняется, что участники дополнительной сессии НМТ имеют такие же права на поступление, как и участники основной.
"Результаты дополнительной сессии уже размещены в персональных кабинетах, поэтому у поступающих есть время подать заявления до завершения основного периода", - сообщили в МОН.
В заключение в министерстве отметили, что перед подачей первого заявления поступающим, имеющим право на специальные условия участия во вступительной кампании, нужно убедиться, что соответствующая категория внесена в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЕБО).
Напомним, ранее руководители МОН и УЦОКО обсудили вопрос поступления во время войны и определили, что должна учитывать процедура НМТ.
Кроме того, мы объясняли, сколько минимальных баллов нужно для поступления в 2026 году на бюджет и контракт.
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