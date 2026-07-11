Бюджет і контракт: скільки мінімально балів потрібно для вступу у 2026 році
Поріг конкурсного бала для вступників у 2026 році залежать від спеціальністі, яку вибрав абітурієнт. Найвищі вимоги на престижні напрямки: медицина, право, міжнародні відносини.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
- Для більшості спеціальностей встановлено мінімальний конкурсний бал для вступу на бюджет - 130.
- На низку престижних спеціальностей (право, медицина, міжнародні відносини) діє підвищений поріг - 150 балів (як для бюджету, так і для контракту).
- Для спеціальності "Фармація" мінімальний поріг становить 140 балів.
- Конкурсний бал розраховується на основі результатів НМТ із застосуванням вагових коефіцієнтів, визначених МОН.
Правила вступу-2026
Відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти, у 2026 році університети самостійно визначають мінімальний конкурсний бал для участі в конкурсному відборі у своїх Правилах прийому, проте він не може бути нижчим за державні стандарти.
Порогові бали за спеціальностями:
- 150 балів: "Міжнародні відносини", "Публічне управління та адміністрування", "Право", "Міжнародне право", "Міжнародні економічні відносини", а також медичні спеціальності ("Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Медична психологія"). Цей поріг діє для вступу як на бюджет, так і на контракт.
- 140 балів: Встановлено для спеціальності "Фармація" (також для бюджету та контракту).
- 130 балів: Базовий мінімальний бал для вступу на бюджетну форму навчання за всіма іншими спеціальностями.
Фото: що треба знати абітурієнтам про вступ (інфографіка РБК-Україна)
Конкурсний бал формується шляхом переведення тестових результатів кожного предмета НМТ у 200-бальну шкалу з урахуванням вагових коефіцієнтів, встановлених Міністерством освіти і науки України для кожної спеціальності.
Чи знизять конкурсний поріг для елітних спеціальностей
Нещодавно спілка ректорів звернулася до міністрав освіти та науки України Оксена Лісового із закликом знизити мінімальний конкурсний бал для вступу на елітні спеціальності із 150 до 130 балів. Втім МОН заявило, що не переглядатиме мінімальний конкурсний бал.
Раніше ми ділились рейтингом ВНЗ, у яких був найвищий поріг для вступу на бюджетну форму навчання у 2025-му.