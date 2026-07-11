Бюджет і контракт: скільки мінімально балів потрібно для вступу у 2026 році

Поріг конкурсного бала для вступників у 2026 році залежать від спеціальністі, яку вибрав абітурієнт. Найвищі вимоги на престижні напрямки: медицина, право, міжнародні відносини.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на " Освіта.юа ".

Головне: Для більшості спеціальностей встановлено мінімальний конкурсний бал для вступу на бюджет - 130.

для вступу на бюджет - 130. На низку престижних спеціальностей (право, медицина, міжнародні відносини) діє підвищений поріг - 150 балів (як для бюджету, так і для контракту).

(як для бюджету, так і для контракту). Для спеціальності "Фармація" мінімальний поріг становить 140 балів.

Конкурсний бал розраховується на основі результатів НМТ із застосуванням вагових коефіцієнтів, визначених МОН.

Правила вступу-2026

Відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти, у 2026 році університети самостійно визначають мінімальний конкурсний бал для участі в конкурсному відборі у своїх Правилах прийому, проте він не може бути нижчим за державні стандарти.

Порогові бали за спеціальностями:

150 балів: "Міжнародні відносини", "Публічне управління та адміністрування", "Право", "Міжнародне право", "Міжнародні економічні відносини", а також медичні спеціальності ("Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Медична психологія"). Цей поріг діє для вступу як на бюджет, так і на контракт.

"Міжнародні відносини", "Публічне управління та адміністрування", "Право", "Міжнародне право", "Міжнародні економічні відносини", а також медичні спеціальності ("Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Медична психологія"). Цей поріг діє для вступу як на бюджет, так і на контракт. 140 балів: Встановлено для спеціальності "Фармація" (також для бюджету та контракту).

Встановлено для спеціальності "Фармація" (також для бюджету та контракту). 130 балів: Базовий мінімальний бал для вступу на бюджетну форму навчання за всіма іншими спеціальностями.

Фото: що треба знати абітурієнтам про вступ (інфографіка РБК-Україна)

Конкурсний бал формується шляхом переведення тестових результатів кожного предмета НМТ у 200-бальну шкалу з урахуванням вагових коефіцієнтів, встановлених Міністерством освіти і науки України для кожної спеціальності.