Вступ-2026: МОН оновило перелік освітніх центрів для абітурієнтів з ТОТ

МОН оновило перелік освітніх центрів "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". Вони створені для того, щоб спростити вступ до вищих навчальних закладів для абітурієнтів, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) або виїхали з них.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
Цей механізм розрахований на вступників, які:
Освітні центри при закладах вищої освіти надають консультації та супроводжують вступників на всіх етапах: від отримання українського атестата до зарахування до вишу.
Процедура вступу передбачає, що абітурієнти можуть складати необхідні іспити безпосередньо у закладах освіти - як очно, так і дистанційно.
Освітні центри розпочнуть свою роботу з 1 червня та прийматимуть вступників до 30 вересня 2026 року.
Повний перелік центрів можна переглянути за посиланням.
Читайте також про те, що вступна кампанія-2026 розпочнеться 1 липня і триватиме до 15 жовтня. Більшість вступників подаватимуть заяви лише в електронній формі. Для цього потрібно створити особистий кабінет вступника в системі ЄДЕБО та підготувати низку документів.
Раніше ми писали про те, що в Україні у 2026 році для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій діють спрощені умови вступу до вишів. Дехто зможе вступити без НМТ - за результатами співбесіди, а також отримати пільги, бюджетні квоти, безкоштовне житло та одноразову допомогу у 50 тисяч гривень.