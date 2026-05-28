Общество Образование Деньги Изменения Экология

Поступление-2026: МОН обновило перечень образовательных центров для абитуриентов с ВОТ

11:09 28.05.2026 Чт
2 мин
Когда и как будут работать образовательные центры?
aimg Василина Копытко
В центрах будут помогать абитуриентам поступить без НМТ и аттестатов (фото: Getty Images)

МОН обновило перечень образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". Они созданы для того, чтобы упростить поступление в высшие учебные заведения для абитуриентов, проживающих на временно оккупированных территориях (ВОТ) или выехавших из них.

Главное:

  • Минобразования обновило перечень образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" для поступающих с ВОТ.
  • Центры помогут абитуриентам без результатов НМТ и украинских аттестатов пройти поступление по упрощенной процедуре.
  • Работа центров продлится с 1 июня до 30 сентября 2026 года, экзамены можно сдавать очно или дистанционно.

Кто может воспользоваться упрощенной процедурой

Этот механизм рассчитан на абитуриентов, которые:

  • не имеют результатов Национального мультипредметного теста (НМТ);
  • не имеют украинских документов о полном общем среднем образовании.

Как работают образовательные центры

Образовательные центры при учреждениях высшего образования предоставляют консультации и сопровождают поступающих на всех этапах: от получения украинского аттестата до зачисления в вуз.

Процедура поступления предусматривает, что абитуриенты могут сдавать необходимые экзамены непосредственно в учебных заведениях - как очно, так и дистанционно.

График работы

Образовательные центры начнут свою работу с 1 июня и будут принимать абитуриентов до 30 сентября 2026 года.

Полный перечень центров можно посмотреть по ссылке.

Читайте также о том, что вступительная кампания-2026 начнется 1 июля и продлится до 15 октября. Большинство поступающих будут подавать заявления только в электронной форме. Для этого нужно создать личный кабинет абитуриента в системе ЕГЭБО и подготовить ряд документов.

Ранее мы писали о том, что в Украине в 2026 году для абитуриентов с временно оккупированных территорий действуют упрощенные условия поступления в вузы. Некоторые смогут поступить без НМТ - по результатам собеседования, а также получить льготы, бюджетные квоты, бесплатное жилье и одноразовое пособие в 50 тысяч гривен.

