Вступ-2026: як змінилися правила подачі заяв, розрахунок балів і "вага" творчих іспитів

15:40 31.03.2026 Вт
3 хв
Хто зможе отримати додатково +15 до конкурсного балу?
aimg Василина Копитко
Вступна кампанія 2026 триватиме з 1 липня по 15 жовтня (фото: Getty Images)

Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться 1 липня, сама ж кампанія триватиме до 15 жовтня. Цьогоріч на абітурієнтів чекає низка змін.

Про це заявили представники МОН під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Головне:

  • Європейська альтернатива: Результати національних іспитів країн ЄС тепер офіційно зараховують замість НМТ.
  • Скасування листів: Мотиваційні листи більше не є обов’язковою частиною заяви.
  • Нові ліміти: Подати можна лише 10 заяв загалом, з яких на бюджет - не більше 5.
  • Пільги та бонуси: Пороговий бал на фармацію знизили до 140, а випускники "Зимового вступу" отримають +15 балів до рейтингу.

Що змінюється у вступній кампанії 2026 року

Уже 305 тисяч абітурієнтів підтвердили створення Електронного кабінету національного учасника мультипредметного тесту.

"Реєстрація закінчиться 2 квітня. До порівняння, у минулому році було 311 електронних кабінетів. Розраховуємо, що цього року кількість учасників буде такою ж", - розповів директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров.

Водночас цьогоріч вступна кампанія зазнає певних змін.

Серед ключових нововведень:

  • Європейські іспити замість НМТ: Українці, які закінчили школу в ЄС, тепер можуть не складати нацтест. Результати їхніх національних іспитів (наприклад, польської матури) офіційно визнаватимуть при вступі в українські виші.
  • Більше часу на вибір: Після отримання рекомендації за пріоритетом у вступника тепер є 5 днів (замість 3), щоб підтвердити намір навчатися.
  • Нові ліміти заяв: Тепер можна подати лише 10 заяв загалом (торік було 15). Кількість бюджетних заявок лишається незмінною - до 5.
  • Скасування мотиваційних листів: У 2026 році вони більше не є обов’язковими. Це значно спрощує подачу заяв та прибирає зайву бюрократію.
  • Бонус "Зимового вступу": Випускники нового зимового курсу отримають додаткові 15 балів до рейтингу при вступі на дефіцитні спеціальності.
  • Пріоритет таланту: Вплив творчого конкурсу на результат вступу посилили - для більшості мистецьких спеціальностей його коефіцієнт зріс з 0,6 до 0,7.
  • Пільги для фармації: Вступний поріг на цю спеціальність знизили зі 150 до 140 балів.
  • Співбесіди - тільки очно: Творчі конкурси та співбесіди тепер проводяться виключно в аудиторіях. Дистанційний формат залишили лише для вступників з ТОТ, військовослужбовців та атлетів, які представляють Україну на міжнародній арені.

Нові нюанси розрахунку конкурсного балу

"Є дуже невелика кількість нюансів у розрахунку конкурсного балу на бакалаврат. Ви знаєте, що у нас з'явився новий курс "Зимового вступу". Його випускники при вступі на спеціальності з особливою підтримкою будуть отримувати до конкурсного балу додатково 15 балів", - заявив директор директорату вищої освіти МОН Олег Шаров.

Зміни у розрахунку конкурсного балу (КБ):

  • Оцінка успішності дорівнюють 15 балів на спеціальностях з особливою підтримкою для випускників "Зимового вступу".
  • 200 балів за конкурс фізичної підготовки для заслужених майстрів спорту (МС), МС міжнародного класу, МС, чемпіонів, призерів України, Європи, світу.
  • Регіональний коефіцієнт буде оголошено на межі весни/літа, коефіцієнти у прифронтових ЗВО при малих КБ критичні для їх підтримки, при великих КБ - пріоритет рівності ЗВО.

