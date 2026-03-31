Вступ-2026: як змінилися правила подачі заяв, розрахунок балів і "вага" творчих іспитів

Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться 1 липня, сама ж кампанія триватиме до 15 жовтня. Цьогоріч на абітурієнтів чекає низка змін.
Про це заявили представники МОН під час брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Головне:
Уже 305 тисяч абітурієнтів підтвердили створення Електронного кабінету національного учасника мультипредметного тесту.
"Реєстрація закінчиться 2 квітня. До порівняння, у минулому році було 311 електронних кабінетів. Розраховуємо, що цього року кількість учасників буде такою ж", - розповів директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров.
Водночас цьогоріч вступна кампанія зазнає певних змін.
Серед ключових нововведень:
"Є дуже невелика кількість нюансів у розрахунку конкурсного балу на бакалаврат. Ви знаєте, що у нас з'явився новий курс "Зимового вступу". Його випускники при вступі на спеціальності з особливою підтримкою будуть отримувати до конкурсного балу додатково 15 балів", - заявив директор директорату вищої освіти МОН Олег Шаров.
Зміни у розрахунку конкурсного балу (КБ):
