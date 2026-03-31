Замість НМТ - європейський атестат: кому дозволять вступ, а чиї іноземні бали не визнають

Цьогорічна вступна кампанія передбачає спрощення процедури для випускників, які здобули середню освіту в країнах Європи. Міністерство освіти і науки України вперше дозволило зараховувати результати закордонних державних іспитів замість НМТ.

Про те, як це працюватиме, розповів директор директорату вищої освіти МОН Олег Шаров під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна .

Головне: Революційна зміна: Цього року результати випускних іспитів (Matura, Abitur тощо) із країн Європи прирівнюються до вступних випробувань в Україні.

Критерій визнання: Бали зарахують лише з тих країн, де діє стабільно державна або зовнішня система оцінювання (аналоги нашого ЗНО/НМТ).

Жорсткий фільтр: Якщо оцінювання проводив лише конкретний закордонний заклад освіти без державного контролю, такі результати визнані не будуть.

Суворі винятки: Нові правила категорично не поширюються на випускників шкіл РФ та Білорусі - їхні документи про освіту не визнаються.

Хто зможе скористатися нововведенням

За словами посадовця, така можливість з’явилася як відповідь на запит великої кількості молоді, яка навчалася за кордоном, але хоче здобути вищу освіту в Україні. Проте визнаватимуть не всі результати, а лише ті, що отримані в країнах зі сталою системою державного оцінювання.

"Ми не можемо прийняти результати там, де оцінювання проводиться виключно закладами освіти. Важливо, щоб у країні працювала система зовнішнього або сталого державного іспиту", - пояснив Шаров.

Як це працюватиме

Освітнє відомство планує провести додаткові зустрічі з керівництвом ВНЗ, щоб детально обговорити механізм перезарахування предметів. Ключові умови на даний момент:

Перелік предметів: конкретних вимог щодо дисциплін поки нема, вони базуватимуться на тому, які предмети є обов’язковими для випускного іспиту в конкретній державі.

Географія: правила поширюються на європейські країни, що мають аналоги зовнішнього оцінювання.

Заборона: ця норма не поширюється на документи про освіту, видані в РФ та Білорусі.

"Ми проведемо ще зустрічі із закладами вищої освіти щодо нововведення. Тоді вже можна буде говорити про це глобально. Поки важливо, що є така можливість вступу для випускників ізноземних закладів", - додав Шаров.

Поки результати випускних закордонних іспитів визнаватимуться за 2025 та 2026 роки. Рішення про визнання таких оцінок ухвалюватиме приймальна комісія університету.