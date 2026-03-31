Поступление-2026: как изменились правила подачи заявлений, расчет баллов и "вес" творческих экзаменов

Регистрация электронных кабинетов поступающих начнется 1 июля, сама же кампания продлится до 15 октября. В этом году абитуриентов ждет ряд изменений.
Об этом заявили представители МОН во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.
Главное:
Уже 305 тысяч абитуриентов подтвердили создание Электронного кабинета национального участника мультипредметного теста.
"Регистрация закончится 2 апреля. Для сравнения, в прошлом году было 311 электронных кабинетов. Рассчитываем, что в этом году количество участников будет таким же", - рассказал директор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров.
В то же время в этом году вступительная кампания претерпит определенные изменения.
Среди ключевых нововведений:
"Есть очень небольшое количество нюансов в расчете конкурсного балла на бакалавриат. Вы знаете, что у нас появился новый курс "Зимнего поступления". Его выпускники при поступлении на специальности с особой поддержкой будут получать к конкурсному баллу дополнительно 15 баллов", - заявил директор директората высшего образования МОН Олег Шаров.
Изменения в расчете конкурсного балла (КБ):
