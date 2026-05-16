Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни били по Харкову вночі, пошкоджені виходи метро, є постраждалий

07:21 16.05.2026 Сб
1 хв
Удар прийшов прямо в дорогу біля виходу з метро
aimg Катерина Коваль
Росіяни били по Харкову вночі, пошкоджені виходи метро, є постраждалий Фото: вибухи лунали у місті і вночі (Getty Images)
Вранці 16 травня ворожий безпілотник вдарив по центральній частині Харкова у Шевченківському районі. Пошкоджено два виходи з метро, контактну мережу міськелектротранспорту, тролейбус і зупинку громадського транспорту. Один житель постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Харкова Ігоря Терехова.

Читайте також: Зеленський анонсував нові "далекобійні санкції" проти Росії

Ранковий удар по центру

Безпілотник влучив у дорогу в центральній частині міста. Пошкоджено два виходи з метро та контактну мережу міськелектротранспорту.

Також постраждали тролейбус і зупинка громадського транспорту. Один житель отримав поранення.

Нічні удари по районах міста

У ніч на 16 травня Харків також зазнав кількох ударів. Близько 0:30 "шахед" атакував Холодногірський район.

Пізніше - о 1:23 і повторно о 1:39 - ворог вдарив по Основ'янському району. Внаслідок нічних ударів одна жінка постраждала - у неї зафіксована гостра реакція на стрес.

Удари по українських містах тривають. 15 травня Росія завдала удару по Запоріжжю - попри небезпеку, патрульні поліцейські одразу почали евакуювати людей із зони ураження.

Того ж дня росіяни атакували дроном-камікадзе приміський поїзд у Запорізькій області. Безпілотник влучив поблизу одного з вагонів під час руху - двоє пасажирів отримали поранення.

Ігор Терехов Харків Дрони
Як війна в Ірані вплине на ціни та економіку України: голова НБУ назвав два сценарії
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату