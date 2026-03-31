Поступление-2026: как изменились правила подачи заявлений, расчет баллов и "вес" творческих экзаменов

Регистрация электронных кабинетов поступающих начнется 1 июля, сама же кампания продлится до 15 октября. В этом году абитуриентов ждет ряд изменений.

Об этом заявили представители МОН во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина .

Главное: Европейская альтернатива: Результаты национальных экзаменов стран ЕС теперь официально засчитывают вместо НМТ.

Результаты национальных экзаменов стран ЕС теперь официально засчитывают вместо НМТ. Отмена писем: Мотивационные письма больше не являются обязательной частью заявления.

Мотивационные письма больше не являются обязательной частью заявления. Новые лимиты: Подать можно только 10 заявлений в целом, из которых на бюджет - не более 5.

Подать можно только 10 заявлений в целом, из которых на бюджет - не более 5. Льготы и бонусы: Пороговый балл на фармацию снизили до 140, а выпускники "Зимнего поступления" получат +15 баллов к рейтингу.

Что меняется во вступительной кампании 2026 года

Уже 305 тысяч абитуриентов подтвердили создание Электронного кабинета национального участника мультипредметного теста.

"Регистрация закончится 2 апреля. Для сравнения, в прошлом году было 311 электронных кабинетов. Рассчитываем, что в этом году количество участников будет таким же", - рассказал директор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров.

В то же время в этом году вступительная кампания претерпит определенные изменения.

Среди ключевых нововведений:

Европейские экзамены вместо НМТ: Украинцы, которые закончили школу в ЕС, теперь могут не сдавать нацтест. Результаты их национальных экзаменов (например, польской матуры) будут официально признавать при поступлении в украинские вузы.

Больше времени на выбор: После получения рекомендации по приоритету у поступающего теперь есть 5 дней (вместо 3), чтобы подтвердить намерение учиться.

Новые лимиты заявлений: Теперь можно подать только 10 заявлений в целом (в прошлом году было 15). Количество бюджетных заявок остается неизменным - до 5.

Отмена мотивационных писем: В 2026 году они больше не являются обязательными. Это значительно упрощает подачу заявлений и убирает лишнюю бюрократию.

Бонус "Зимнего поступления": Выпускники нового зимнего курса получат дополнительные 15 баллов к рейтингу при поступлении на дефицитные специальности.

Приоритет таланта: Влияние творческого конкурса на результат поступления усилили - для большинства художественных специальностей его коэффициент вырос с 0,6 до 0,7.

Льготы для фармации: Вступительный порог на эту специальность снизили со 150 до 140 баллов.

Собеседования - только очно: Творческие конкурсы и собеседования теперь проводятся исключительно в аудиториях. Дистанционный формат оставили только для поступающих с ВОТ, военнослужащих и атлетов, которые представляют Украину на международной арене.

Новые нюансы расчета конкурсного балла

"Есть очень небольшое количество нюансов в расчете конкурсного балла на бакалавриат. Вы знаете, что у нас появился новый курс "Зимнего поступления". Его выпускники при поступлении на специальности с особой поддержкой будут получать к конкурсному баллу дополнительно 15 баллов", - заявил директор директората высшего образования МОН Олег Шаров.

Изменения в расчете конкурсного балла (КБ):