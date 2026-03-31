Поступление-2026: как изменились правила подачи заявлений, расчет баллов и "вес" творческих экзаменов

15:40 31.03.2026 Вт
Кто сможет получить дополнительно +15 к конкурсному баллу?
aimg Василина Копытко
Вступительная кампания 2026 продлится с 1 июля по 15 октября (фото: Getty Images)

Регистрация электронных кабинетов поступающих начнется 1 июля, сама же кампания продлится до 15 октября. В этом году абитуриентов ждет ряд изменений.

Об этом заявили представители МОН во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Читайте также: Вместо НМТ - европейский аттестат: кому разрешат поступление, а чьи иностранные баллы не признают

Главное:

  • Европейская альтернатива: Результаты национальных экзаменов стран ЕС теперь официально засчитывают вместо НМТ.
  • Отмена писем: Мотивационные письма больше не являются обязательной частью заявления.
  • Новые лимиты: Подать можно только 10 заявлений в целом, из которых на бюджет - не более 5.
  • Льготы и бонусы: Пороговый балл на фармацию снизили до 140, а выпускники "Зимнего поступления" получат +15 баллов к рейтингу.

Что меняется во вступительной кампании 2026 года

Уже 305 тысяч абитуриентов подтвердили создание Электронного кабинета национального участника мультипредметного теста.

"Регистрация закончится 2 апреля. Для сравнения, в прошлом году было 311 электронных кабинетов. Рассчитываем, что в этом году количество участников будет таким же", - рассказал директор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров.

В то же время в этом году вступительная кампания претерпит определенные изменения.

Среди ключевых нововведений:

  • Европейские экзамены вместо НМТ: Украинцы, которые закончили школу в ЕС, теперь могут не сдавать нацтест. Результаты их национальных экзаменов (например, польской матуры) будут официально признавать при поступлении в украинские вузы.
  • Больше времени на выбор: После получения рекомендации по приоритету у поступающего теперь есть 5 дней (вместо 3), чтобы подтвердить намерение учиться.
  • Новые лимиты заявлений: Теперь можно подать только 10 заявлений в целом (в прошлом году было 15). Количество бюджетных заявок остается неизменным - до 5.
  • Отмена мотивационных писем: В 2026 году они больше не являются обязательными. Это значительно упрощает подачу заявлений и убирает лишнюю бюрократию.
  • Бонус "Зимнего поступления": Выпускники нового зимнего курса получат дополнительные 15 баллов к рейтингу при поступлении на дефицитные специальности.
  • Приоритет таланта: Влияние творческого конкурса на результат поступления усилили - для большинства художественных специальностей его коэффициент вырос с 0,6 до 0,7.
  • Льготы для фармации: Вступительный порог на эту специальность снизили со 150 до 140 баллов.
  • Собеседования - только очно: Творческие конкурсы и собеседования теперь проводятся исключительно в аудиториях. Дистанционный формат оставили только для поступающих с ВОТ, военнослужащих и атлетов, которые представляют Украину на международной арене.

Новые нюансы расчета конкурсного балла

"Есть очень небольшое количество нюансов в расчете конкурсного балла на бакалавриат. Вы знаете, что у нас появился новый курс "Зимнего поступления". Его выпускники при поступлении на специальности с особой поддержкой будут получать к конкурсному баллу дополнительно 15 баллов", - заявил директор директората высшего образования МОН Олег Шаров.

Изменения в расчете конкурсного балла (КБ):

  • Оценка успеваемости равна 15 баллам на специальностях с особой поддержкой для выпускников "Зимнего поступления".
  • 200 баллов за конкурс физической подготовки для заслуженных мастеров спорта (МС), МС международного класса, МС, чемпионов, призеров Украины, Европы, мира.
  • Региональный коэффициент будет объявлен на рубеже весны/лета, коэффициенты в прифронтовых ЗВО при малых КБ критичны для их поддержки, при больших КБ - приоритет равенства ЗВО.

Читайте также о том, что вступительная кампания 2025 года показала, что самый высокий проходной порог на бюджет был в юридических и классических университетах. Там вступительный балл НМТ колебался в пределах 148-169 баллов.

Ранее мы писали о том, что государственный или региональный заказ гарантирует полное покрытие стоимости обучения и выплату студентам стипендий. Особую поддержку оказывают тем специальностям, где есть актуальный кадровый спрос.

