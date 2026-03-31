Поступление-2026: как изменились правила подачи заявлений, расчет баллов и "вес" творческих экзаменов
Регистрация электронных кабинетов поступающих начнется 1 июля, сама же кампания продлится до 15 октября. В этом году абитуриентов ждет ряд изменений.
Об этом заявили представители МОН во время брифинга, сообщает корреспондент РБК-Украина.
Главное:
- Европейская альтернатива: Результаты национальных экзаменов стран ЕС теперь официально засчитывают вместо НМТ.
- Отмена писем: Мотивационные письма больше не являются обязательной частью заявления.
- Новые лимиты: Подать можно только 10 заявлений в целом, из которых на бюджет - не более 5.
- Льготы и бонусы: Пороговый балл на фармацию снизили до 140, а выпускники "Зимнего поступления" получат +15 баллов к рейтингу.
Что меняется во вступительной кампании 2026 года
Уже 305 тысяч абитуриентов подтвердили создание Электронного кабинета национального участника мультипредметного теста.
"Регистрация закончится 2 апреля. Для сравнения, в прошлом году было 311 электронных кабинетов. Рассчитываем, что в этом году количество участников будет таким же", - рассказал директор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров.
В то же время в этом году вступительная кампания претерпит определенные изменения.
Среди ключевых нововведений:
- Европейские экзамены вместо НМТ: Украинцы, которые закончили школу в ЕС, теперь могут не сдавать нацтест. Результаты их национальных экзаменов (например, польской матуры) будут официально признавать при поступлении в украинские вузы.
- Больше времени на выбор: После получения рекомендации по приоритету у поступающего теперь есть 5 дней (вместо 3), чтобы подтвердить намерение учиться.
- Новые лимиты заявлений: Теперь можно подать только 10 заявлений в целом (в прошлом году было 15). Количество бюджетных заявок остается неизменным - до 5.
- Отмена мотивационных писем: В 2026 году они больше не являются обязательными. Это значительно упрощает подачу заявлений и убирает лишнюю бюрократию.
- Бонус "Зимнего поступления": Выпускники нового зимнего курса получат дополнительные 15 баллов к рейтингу при поступлении на дефицитные специальности.
- Приоритет таланта: Влияние творческого конкурса на результат поступления усилили - для большинства художественных специальностей его коэффициент вырос с 0,6 до 0,7.
- Льготы для фармации: Вступительный порог на эту специальность снизили со 150 до 140 баллов.
- Собеседования - только очно: Творческие конкурсы и собеседования теперь проводятся исключительно в аудиториях. Дистанционный формат оставили только для поступающих с ВОТ, военнослужащих и атлетов, которые представляют Украину на международной арене.
Новые нюансы расчета конкурсного балла
"Есть очень небольшое количество нюансов в расчете конкурсного балла на бакалавриат. Вы знаете, что у нас появился новый курс "Зимнего поступления". Его выпускники при поступлении на специальности с особой поддержкой будут получать к конкурсному баллу дополнительно 15 баллов", - заявил директор директората высшего образования МОН Олег Шаров.
Изменения в расчете конкурсного балла (КБ):
- Оценка успеваемости равна 15 баллам на специальностях с особой поддержкой для выпускников "Зимнего поступления".
- 200 баллов за конкурс физической подготовки для заслуженных мастеров спорта (МС), МС международного класса, МС, чемпионов, призеров Украины, Европы, мира.
- Региональный коэффициент будет объявлен на рубеже весны/лета, коэффициенты в прифронтовых ЗВО при малых КБ критичны для их поддержки, при больших КБ - приоритет равенства ЗВО.
