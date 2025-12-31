Не встигли пройти ідентифікацію до 31 грудня? У ПФУ пояснили, що буде з пенсіями

Українці, які не встигли пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року, не втратять право на пенсію чи страхові виплати. Навіть якщо виплати тимчасово призупинять, їх можна буде поновити у 2026 році після проходження процедури.
РБК-Україна повідомляє, що про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови правління Пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку Олександр Малецький.
За його словами, процедура ідентифікації пенсіонерів стартувала у 2025 році відповідно до постанови Кабінету міністрів. Станом на 30 грудня її вже пройшли майже 400 тисяч осіб, однак багато людей почали звертатися лише наприкінці року.
Малецький пояснив, що ті, хто вже пройшов ідентифікацію або записався на неї, з 1 січня 2026 року продовжать отримувати виплати без перерв. Пенсійний фонд проведе ідентифікацію найближчим часом, навіть якщо дата запису припадає вже на кінець року.
Водночас для тих, хто не пройшов ідентифікацію до Нового року і не встиг записатися, виплати можуть тимчасово призупинити. Але це не означає скасування пенсії. Після проходження ідентифікації у 2026 році виплати будуть автоматично поновлені.
У ПФУ наголошують, що навіть у разі зупинки виплат через непройдену ідентифікацію люди не залишаться без пенсії назавжди. Після підтвердження особи всі виплати поновлять відповідно до чинних правил.
Нагадаємо, сьогодні, 31 грудня, останній день, коли одержувачі пенсій та інших соціальних виплат в Україні повинні підтвердити свою особу шляхом фізичної ідентифікації. Це стосується тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, громадян, що після 24 лютого 2022 року виїхали з окупованих регіонів і не оформили статус ВПО, а також українців за кордоном, які продовжують отримувати пенсійні виплати.
Пройти ідентифікацію можна особисто у відділенні Пенсійного фонду, онлайн через "Дію", за допомогою відеоідентифікації або через дипломатичні установи за кордоном. У разі непройденої ідентифікації виплату пенсій та соцдопомоги тимчасово призупинять. Для проходження відеоідентифікації необхідно подати заявку на вебпорталі Пенсійного фонду України та зв’язатися з його представником у форматі відеоконференції.