Общество Образование Деньги Изменения

Не успели пройти идентификацию до 31 декабря? В ПФУ объяснили, что будет с пенсиями

Фото: В ПФУ объяснили, что будет с выплатами для тех, кто не успел пройти идентификацию (nashreporter.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцы, которые не успели пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года, не потеряют право на пенсию или страховые выплаты. Даже если выплаты временно приостановят, их можно будет восстановить в 2026 году после прохождения процедуры.

РБК-Украина сообщает, что об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины по вопросам цифрового развития Александр Малецкий.

По его словам, процедура идентификации пенсионеров стартовала в 2025 году в соответствии с постановлением Кабинета министров. По состоянию на 30 декабря ее уже прошли почти 400 тысяч человек, однако многие люди начали обращаться только в конце года.

Малецкий пояснил, что те, кто уже прошел идентификацию или записался на нее, с 1 января 2026 года продолжат получать выплаты без перерывов. Пенсионный фонд проведет идентификацию в ближайшее время, даже если дата записи приходится уже на конец года.

В то же время для тех, кто не прошел идентификацию до Нового года и не успел записаться, выплаты могут временно приостановить. Но это не означает отмену пенсии. После прохождения идентификации в 2026 году выплаты будут автоматически возобновлены.

В ПФУ отмечают, что даже в случае остановки выплат из-за непройденной идентификации люди не останутся без пенсии навсегда. После подтверждения личности все выплаты возобновят в соответствии с действующими правилами.

Напомним, сегодня, 31 декабря, последний день, когда получатели пенсий и других социальных выплат в Украине должны подтвердить свою личность путем физической идентификации. Это касается тех, кто проживает на временно оккупированных территориях, граждан, которые после 24 февраля 2022 года выехали из оккупированных регионов и не оформили статус ВПЛ, а также украинцев за рубежом, которые продолжают получать пенсионные выплаты.

Пройти идентификацию можно лично в отделении Пенсионного фонда, онлайн через "Дію", с помощью видеоидентификации или через дипломатические учреждения за рубежом. В случае непройденной идентификации выплату пенсий и соцпомощи временно приостановят. Для прохождения видеоидентификации необходимо подать заявку на веб-портале Пенсионного фонда Украины и связаться с его представителем в формате видеоконференции.

