Не успели пройти идентификацию до 31 декабря? В ПФУ объяснили, что будет с пенсиями

По его словам, процедура идентификации пенсионеров стартовала в 2025 году в соответствии с постановлением Кабинета министров. По состоянию на 30 декабря ее уже прошли почти 400 тысяч человек, однако многие люди начали обращаться только в конце года.

Малецкий пояснил, что те, кто уже прошел идентификацию или записался на нее, с 1 января 2026 года продолжат получать выплаты без перерывов. Пенсионный фонд проведет идентификацию в ближайшее время, даже если дата записи приходится уже на конец года.

В то же время для тех, кто не прошел идентификацию до Нового года и не успел записаться, выплаты могут временно приостановить. Но это не означает отмену пенсии. После прохождения идентификации в 2026 году выплаты будут автоматически возобновлены.

В ПФУ отмечают, что даже в случае остановки выплат из-за непройденной идентификации люди не останутся без пенсии навсегда. После подтверждения личности все выплаты возобновят в соответствии с действующими правилами.