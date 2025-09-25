ua en ru
Деяким українцям зупинили соцвиплати: хто має терміново пройти ідентифікацію

Четвер 25 вересня 2025 10:28
Деяким українцям зупинили соцвиплати: хто має терміново пройти ідентифікацію Фото: У ПФУ пояснили, кому із одержувачів соцвиплат потрібно пройти ідентифікацію (facebook.com/kogupfu)
Автор: Тетяна Веремєєва

Одержувачам державних соціальних допомог, які проживали на територіях, де органи соцзахисту не могли проводити виплати після початку повномасштабного вторгнення, необхідно пройти фізичну ідентифікацію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Кого це стосується

Фізичну ідентифікацію мають пройти:

  • особи, які не мають права на пенсію, та люди з інвалідністю;
  • одержувачі допомоги на догляд;
  • особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю.

Йдеться про громадян, які після 24 лютого 2022 року не подавали заяв про продовження виплат.

Як пройти ідентифікацію

ПФУ визначив кілька способів:

  • особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • через електронну ідентифікацію в "Дії" з використанням "Дія.Підпису";
  • у форматі відеоконференції, зареєструвавшись на порталі електронних послуг ПФУ;
  • за кордоном - через дипломатичні установи України.

У ПФУ нагадали, що ті одержувачі, яким у вересні 2025 року вже припинили виплати, мають звернутися до територіального органу фонду із заявою та документами для відновлення чи продовження допомог.

Раніше РБК-Україна писало, що Мінсоцполітики пропонує перенести терміни ідентифікації одержувачів державних допомог. Замість 1 жовтня перевірку особи можна буде пройти до 1 листопада 2025 року. Це стосується малозабезпечених сімей, людей з інвалідністю, одиноких матерів та інших категорій. Рішення має запобігти затримкам і проблемам із виплатами.

Також ми розповідали про новий онлайн-сервіс Пенсійного фонду "Моя ідентифікація". Він дозволяє пенсіонерам у особистому кабінеті перевірити дату та спосіб проходження ідентифікації, щоб уникнути зупинки виплат. Сервіс доступний після авторизації на порталі ПФУ через КЕП, "Дія.Підпис" або ID.GOV.UA.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Пенсійний фонд України Міністерство соціальної політики Фінанси
