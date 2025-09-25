Деяким українцям зупинили соцвиплати: хто має терміново пройти ідентифікацію

Фото: У ПФУ пояснили, кому із одержувачів соцвиплат потрібно пройти ідентифікацію (facebook.com/kogupfu)

Одержувачам державних соціальних допомог, які проживали на територіях, де органи соцзахисту не могли проводити виплати після початку повномасштабного вторгнення, необхідно пройти фізичну ідентифікацію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Кого це стосується Фізичну ідентифікацію мають пройти: особи, які не мають права на пенсію, та люди з інвалідністю;

одержувачі допомоги на догляд;

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю. Йдеться про громадян, які після 24 лютого 2022 року не подавали заяв про продовження виплат. Як пройти ідентифікацію ПФУ визначив кілька способів: особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду;

через електронну ідентифікацію в "Дії" з використанням "Дія.Підпису";

у форматі відеоконференції, зареєструвавшись на порталі електронних послуг ПФУ;

за кордоном - через дипломатичні установи України. У ПФУ нагадали, що ті одержувачі, яким у вересні 2025 року вже припинили виплати, мають звернутися до територіального органу фонду із заявою та документами для відновлення чи продовження допомог.

Раніше РБК-Україна писало, що Мінсоцполітики пропонує перенести терміни ідентифікації одержувачів державних допомог. Замість 1 жовтня перевірку особи можна буде пройти до 1 листопада 2025 року. Це стосується малозабезпечених сімей, людей з інвалідністю, одиноких матерів та інших категорій. Рішення має запобігти затримкам і проблемам із виплатами. Також ми розповідали про новий онлайн-сервіс Пенсійного фонду "Моя ідентифікація". Він дозволяє пенсіонерам у особистому кабінеті перевірити дату та спосіб проходження ідентифікації, щоб уникнути зупинки виплат. Сервіс доступний після авторизації на порталі ПФУ через КЕП, "Дія.Підпис" або ID.GOV.UA.

