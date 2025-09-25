Деяким українцям зупинили соцвиплати: хто має терміново пройти ідентифікацію
Одержувачам державних соціальних допомог, які проживали на територіях, де органи соцзахисту не могли проводити виплати після початку повномасштабного вторгнення, необхідно пройти фізичну ідентифікацію.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).
Кого це стосується
Фізичну ідентифікацію мають пройти:
- особи, які не мають права на пенсію, та люди з інвалідністю;
- одержувачі допомоги на догляд;
- особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю.
Йдеться про громадян, які після 24 лютого 2022 року не подавали заяв про продовження виплат.
Як пройти ідентифікацію
ПФУ визначив кілька способів:
- особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду;
- через електронну ідентифікацію в "Дії" з використанням "Дія.Підпису";
- у форматі відеоконференції, зареєструвавшись на порталі електронних послуг ПФУ;
- за кордоном - через дипломатичні установи України.
У ПФУ нагадали, що ті одержувачі, яким у вересні 2025 року вже припинили виплати, мають звернутися до територіального органу фонду із заявою та документами для відновлення чи продовження допомог.
Раніше РБК-Україна писало, що Мінсоцполітики пропонує перенести терміни ідентифікації одержувачів державних допомог. Замість 1 жовтня перевірку особи можна буде пройти до 1 листопада 2025 року. Це стосується малозабезпечених сімей, людей з інвалідністю, одиноких матерів та інших категорій. Рішення має запобігти затримкам і проблемам із виплатами.
Також ми розповідали про новий онлайн-сервіс Пенсійного фонду "Моя ідентифікація". Він дозволяє пенсіонерам у особистому кабінеті перевірити дату та спосіб проходження ідентифікації, щоб уникнути зупинки виплат. Сервіс доступний після авторизації на порталі ПФУ через КЕП, "Дія.Підпис" або ID.GOV.UA.
