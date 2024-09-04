ua en ru
Ср, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Встановив світовий рекорд. Плавець Трусов завоював "золото" для України на Паралімпіаді

Париж, Середа 04 вересня 2024 21:55
UA EN RU
Встановив світовий рекорд. Плавець Трусов завоював "золото" для України на Паралімпіаді Фото: український плавець Трусов завоював медаль для України (x.com/Para_swimming)
Автор: Іван Носальський

Український спортсмен Андрій Трусов зміг здобути золоту медаль Паралімпіади на 50-метрівці вільним стилем (клас S7). Він встановив світовий рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

У фінал 50-метрівки Трусов відібрався з результатом 27,31 секунди, що стало паралімпійським рекордом.

Вже у фіналі український спортсмен зміг покращити свій результат. Він досяг фінішу за 26,38 секунди. Такий показник є світовим рекордом.

Колумбієць Карлос-Даніель Серрано-Сарате, який посів друге місце, фінішував за 27,60 секунди.

Результати України на Паралімпіаді

Варто зауважити, що Трусов завоював для України вже 11 золоту медаль Паралімпіади. До цього в ході змагань спортсмен отримав три "срібла".

При цьому "золото" Трусова стало другим для України протягом дня. Перше отримав плавець Ярослав Денисенко у запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S12.

Результати України за вівторок, 3 вересня, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Париж Паралімпійські ігри 2024
Розклад змагань
Розклад змагань
Медальний залік України
Медальний залік України
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог