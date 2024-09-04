Встановив світовий рекорд. Плавець Трусов завоював "золото" для України на Паралімпіаді

Український спортсмен Андрій Трусов зміг здобути золоту медаль Паралімпіади на 50-метрівці вільним стилем (клас S7). Він встановив світовий рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

Колумбієць Карлос-Даніель Серрано-Сарате, який посів друге місце, фінішував за 27,60 секунди.

Вже у фіналі український спортсмен зміг покращити свій результат. Він досяг фінішу за 26,38 секунди. Такий показник є світовим рекордом.

У фінал 50-метрівки Трусов відібрався з результатом 27,31 секунди, що стало паралімпійським рекордом.

Результати України на Паралімпіаді

Варто зауважити, що Трусов завоював для України вже 11 золоту медаль Паралімпіади. До цього в ході змагань спортсмен отримав три "срібла".

При цьому "золото" Трусова стало другим для України протягом дня. Перше отримав плавець Ярослав Денисенко у запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S12.

Результати України за вівторок, 3 вересня, - у матеріалі РБК-Україна.

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