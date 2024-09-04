Установил мировой рекорд. Пловец Трусов завоевал "золото" для Украины на Паралимпиаде

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Уже в финале украинский спортсмен смог улучшить свой результат. Он достиг финиша за 26,38 секунд. Такой показатель является мировым рекордом.

В финал 50-метровки Трусов отобрался с результатом 27,31 секунды, что стало паралимпийским рекордом.

Результаты Украины на Паралимпиаде

Стоит заметить, что Трусов завоевал для Украины уже 11-ю золотую медаль Паралимпиады. До этого в ходе соревнований спортсмен получил три "серебра".

При этом "золото" Трусова стало вторым для Украины за день. Первое получил пловец Ярослав Денисенко в заплыве на 100 метров вольным стилем в классе S12.

Результаты Украины за вторник, 3 сентября, - в материале РБК-Украина.

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