Вслід за водіями - гірники: окупанти тривалий час не виплачують зарплати шахтарям

Окупанти в Донецькій області не виплачують гірникам їхню зарплатню. Також шахтарі залишились без інших державних виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Повідомляється, що сьогодні більшість шахтарів з окупованої території Донецької області не отримують зарплату.

Як зауважують в ЦНС, йдеться не тільки про зарплату. Не виплачують відпускні, компенсації, нагородні та лікарняні. І напруження зростає, враховуючи цинізм ситуації, адже 25 серпня окупанти святкуватимуть день шахтаря.

Варто зауважити, що аналогічна ситуація склалась і у водіїв трамваїв у тимчасово окупованому Луганську. Працівники держсектору там вже тривалий час не отримують зарплатню, а загальний борг загарбників вже перевалив за 1,5 мільйона рубів.