Загарбники в Луганську лишили бюджетників без зарплатні на систематичній основі, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Зазначається, що цього разу окупанти вирішили зекономити на виплаті зарплат водіям трамвайно-тролейбусного управління т.зв. "ЛНР". Ця проблема триває ще від березня минулого року.

"У тимчасово окупованому Луганську 16 водіїв місцевого комунального підприємства на сьогодні не доотримали щонайменше півтора мільйони російських рублів зарплати. Не виплати та заборгованості оплати праці тут є системними", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, це призвело до критичної нестачі водіїв громадського транспорту в окупованому місті. Така ж ситуація й у тимчасово окупованому Донецьку. Там на лінії виходять заледве третина автобусів, тролейбусів і трамваїв. Причина все та ж - немає водіїв.