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Загарбники в Луганську лишили бюджетників без зарплатні на систематичній основі, - ЦНС

Луганськ, Середа 07 серпня 2024 15:23
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Загарбники в Луганську лишили бюджетників без зарплатні на систематичній основі, - ЦНС Фото: загарбники в Луганську не виплачують зарплати бюджетникам (wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Загарбники систематично не виплачують бюджетникам в окупованому Луганську зарплати. Зокрема, проблема торкнулась і працівників транспортних установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що цього разу окупанти вирішили зекономити на виплаті зарплат водіям трамвайно-тролейбусного управління т.зв. "ЛНР". Ця проблема триває ще від березня минулого року.

"У тимчасово окупованому Луганську 16 водіїв місцевого комунального підприємства на сьогодні не доотримали щонайменше півтора мільйони російських рублів зарплати. Не виплати та заборгованості оплати праці тут є системними", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, це призвело до критичної нестачі водіїв громадського транспорту в окупованому місті. Така ж ситуація й у тимчасово окупованому Донецьку. Там на лінії виходять заледве третина автобусів, тролейбусів і трамваїв. Причина все та ж - немає водіїв.

Невиплата зарплат бюджетникам на ТОТ

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, що на тимчасово окупованих територіях України загарбники не виплачують зарплатню низці бюджетників. Зокрема, найгірша ситуація склалась із працівниками екстрених служб.

Варто зауважити, що водночас російські загарбники на тимчасово окупованих територіях активно набирають судових приставів до фейкових судів з числа місцевого населення, на фінансування яких гроші знаходяться.

Крім того, на окупованих територіях планують готувати офіцерів служби РЕБ.

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