На окупованих територіях масово набирають приставів до фейкових судів, - ЦНС

Фото: на ТОТ загарбники готують приставів до фейкових судів (Getty Images)

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях активно набирають судових приставів до фейкових судів з числа місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).