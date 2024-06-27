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Бюджетний колапс на ТОТ: загарбники не виплачують зарплату екстреним службам

Україна, Четвер 27 червня 2024 15:52
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Бюджетний колапс на ТОТ: загарбники не виплачують зарплату екстреним службам Фото: загарбники не виплачують зарплату екстреним службам на ТОТ (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На тимчасово окупованих територіях України загарбники не виплачують зарплатню низці бюджетників. Зокрема, найгірша ситуація склалась із працівниками екстрених служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях України назріла кричуща проблема у так званій бюджетній сфері. Окрім того, що тут нікому працювати у житлово-комунальному господарстві, у сфері громадського транспорту, то навіть тим, хто залишився попросту не платять місяцями зарплату", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ЦНС, особливого цинізму набула ситуація із працівниками екстрених служб. Персонал не отримує кошти та працює у вкрай небезпечних умовах.

"Несправні автомобілі, відсутність необхідного обладнання для порятунку життів – це також про результати господарювання окупаційної влади та колаборантів, котрі за одно з ворогом", - повідомляють у Центрі нацспротиву.

Варто зауважити, що водночас російські загарбники на тимчасово окупованих територіях активно набирають судових приставів до фейкових судів з числа місцевого населення.

Крім того, на окупованих територіях планують готувати офіцерів служби РЕБ.

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