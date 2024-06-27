Бюджетний колапс на ТОТ: загарбники не виплачують зарплату екстреним службам
На тимчасово окупованих територіях України загарбники не виплачують зарплатню низці бюджетників. Зокрема, найгірша ситуація склалась із працівниками екстрених служб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях України назріла кричуща проблема у так званій бюджетній сфері. Окрім того, що тут нікому працювати у житлово-комунальному господарстві, у сфері громадського транспорту, то навіть тим, хто залишився попросту не платять місяцями зарплату", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають в ЦНС, особливого цинізму набула ситуація із працівниками екстрених служб. Персонал не отримує кошти та працює у вкрай небезпечних умовах.
"Несправні автомобілі, відсутність необхідного обладнання для порятунку життів – це також про результати господарювання окупаційної влади та колаборантів, котрі за одно з ворогом", - повідомляють у Центрі нацспротиву.
Варто зауважити, що водночас російські загарбники на тимчасово окупованих територіях активно набирають судових приставів до фейкових судів з числа місцевого населення.
Крім того, на окупованих територіях планують готувати офіцерів служби РЕБ.
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