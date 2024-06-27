Бюджетний колапс на ТОТ: загарбники не виплачують зарплату екстреним службам

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"На тимчасово окупованих територіях України назріла кричуща проблема у так званій бюджетній сфері. Окрім того, що тут нікому працювати у житлово-комунальному господарстві, у сфері громадського транспорту, то навіть тим, хто залишився попросту не платять місяцями зарплату", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ЦНС, особливого цинізму набула ситуація із працівниками екстрених служб. Персонал не отримує кошти та працює у вкрай небезпечних умовах.

"Несправні автомобілі, відсутність необхідного обладнання для порятунку життів – це також про результати господарювання окупаційної влади та колаборантів, котрі за одно з ворогом", - повідомляють у Центрі нацспротиву.