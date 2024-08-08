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Вслед за водителями - горняки: оккупанты долго не выплачивают зарплаты шахтерам

Донецкая область , Четверг 08 августа 2024 15:43
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Вслед за водителями - горняки: оккупанты долго не выплачивают зарплаты шахтерам Фото: оккупанты не выплачивают шахтерам на ТОТ зарплаты (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты в Донецкой области не выплачивают горнякам их зарплату. Также шахтеры остались без других государственных выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Сообщается, что сегодня большинство шахтеров с оккупированной территории Донецкой области не получают зарплаты.

Как отмечают в ЦНС, речь идет не только о зарплате. Не выплачивают отпускные, компенсации, наградные и больничные. И напряжение растет, учитывая цинизм ситуации, ведь 25 августа оккупанты будут праздновать день шахтера.

Следует отметить, что аналогичная ситуация сложилась и у водителей трамваев во временно оккупированном Луганске. Работники госсектора там уже долгое время не получают зарплату, а общий долг захватчиков уже перевалил за 1,5 миллиона рублей.

Невыплата зарплат бюджетникам на ВОТ

Недавно мы рассказывали, что на временно оккупированных территориях Украины захватчики не выплачивают зарплату ряду бюджетников. Худшая ситуация там сложилась с работниками экстренных служб.

Также в то же время российские захватчики на ВОТ активно набирают судебные приставы в фейковые суды из числа местного населения, на финансирование которых деньги находятся.

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