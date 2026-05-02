Всі порушували і я порушу: хтось ще, окрім Трампа, воював без згоди Конгресу?

Дональд Трамп не збирається просити у Конгресу дозвіл на продовження бойових дій проти Ірану. Президент вважає обмеження своїх воєнних повноважень "повністю неконституційними" і посилається на порушення з боку "попередників".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розбір вчинків інших колег Трампа від BBC .

Попри завершення критичного 60-денного терміну з початку офіційного конфлікту, коли тепер треба отримувати дозвіл Конгресу на продовження війни. Тепер, починаючи від сьогодні, згідно з Резолюцією про воєнні повноваження 1973 року, Трамп зобов’язаний припинити використання армії.

Якщо законодавці не проголосують за продовження війни, війська мають повернутися додому. Цей закон ухвалили ще за часів Річарда Ніксона, щоб зупинити нескінченну війну у В’єтнамі. Проте Трамп має власну думку щодо цього.

Лідер США переконаний, що колишні очільники країни десятиліттями ігнорували вимоги законодавців. Тому чом би й самому не порушити правила?

"Так багато президентів, як ви знаєте, перевищили його. Цю резолюцію ніколи не використовували. Її ніколи не дотримувалися. Ніхто ніколи раніше цього не просив", - заявив глава Білого дому.

Хитра математика Трампа та Гегсета

Адміністрація президента вже знайшла юридичну лазівку. Трамп та міністр оборони Піт Гегсет стверджують: годинник зупинився. Вони вважають, що дедлайн "заморожений" з моменту, коли набрало чинності поточне припинення вогню.

Це спровокувало запеклу дискусію серед юристів та політиків. Чи зараховується час перемир'я до законного 60-денного ліміту?Однозначної відповіді немає.

Історія пам'ятає законні випадки:

Рональд Рейган у 1983 році отримав схвалення на розгортання морпіхів у Лівані.

Джордж Буш-старший просив дозволу на "Бурю в пустелі" у 1991 році.

Джордж Буш-молодший воював в Афганістані та Іраку лише за згоди Конгресу.

Водночас Трамп апелює до іншого досвіду:

Білл Клінтон бомбив Косово 78 днів без жодних дозволів.

Барак Обама воював у Лівії понад сім місяців, просто заявивши, що це не кваліфікується як "бойові дії".

Небезпечний прецедент: страхи політиків США

Ситуація викликає занепокоєння у науковій спільноті та політикумі. Професор політології Девід Шульц зазначає, що порушення закону іншими президентами не робить дії Трампа правильними. На його думку, Трамп фактично змусив країну воювати без підтримки законодавчої влади.

"Якщо ми повернемося до заснування цієї країни, 1776, 1787 роки, одним зі страхів наших засновників були сильні керівники, які змушували нас воювати без підтримки законодавчої влади", - нагадав Шульц у коментарі для BBC.

Трамп продовжує порівнювати цей конфлікт із затяжними війнами минулого. Він згадує 19 років у В’єтнамі та дев’ять років в Іраку.

Президент наголошує, що сутички з Іраном були короткими. Однак вихід із глухого кута навколо Ормузької протоки та ядерної програми Тегерана досі не знайдений.

Як влучно сказав Барак Обама у 2014 році: "Закінчити війни складніше, ніж почати їх", підсумовується у матеріалі.