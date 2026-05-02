Трамп визнав, що США під час захоплення танкерів з іранською нафтою діють "як пірати"

06:16 02.05.2026 Сб
2 хв
Що сказав Трамп про захоплення кораблів?
aimg Едуард Ткач
Трамп визнав, що США під час захоплення танкерів з іранською нафтою діють "як пірати" Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп заявив, що ВМС Сполучених Штатів діють "як пірати", здійснюючи військово-морську блокаду іранських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Війна з Іраном завершена, Трамп повідомив Конгрес, - Politico

Описуючи захоплення корабля, що здійснили війська США кілька днів тому, Трамп сказав наступне:

"Ми захопили корабель, ми захопили вантаж, ми захопили нафту. Це дуже прибутковий бізнес. Ми як пірати. Ми ніби як пірати, але ми не граємо в ігри", - сказав Трамп.

Деякі судна Тегерана були конфісковані США після виходу з іранських портів, поряд із контейнеровозами та іранськими танкерами в азіатських водах, проти яких введено санкції.

Зазначимо, що від початку війни Іран заблокував прохід через Ормузьку протоку майже для всіх суден, за винятком власних. Трамп зі свого боку запровадив окрему блокаду іранських портів.

Блокада іранських портів

Нагадаємо, цієї ночі Axios, пославшись на Пентагон, озвучив приблизні цифри доходу, які втратив Іран унаслідок американської блокади Оманської затоки.

Блокада почала діяти 13 квітня і за цей час війська США перенаправили понад 40 суден, які намагалися прорватися через блокаду, перевозячи нафту і контрабандні товари.

Що стосується танкерів з іранською нафтою, у Перській затоці "застряг" 31 танкер з 53 млн барелів нафти, що дорівнює щонайменше 4,8 млрд доларів, які міг заробити Іран.

Також ми писали, що за даними WSJ, Іран пішов назустріч США і запропонував нову пропозицію з більш "м'якими" умовами. Тепер Тегеран готовий обговорювати відкриття Ормузької протоки одночасно з гарантіями США щодо припинення атак і зняття блокади іранських портів, а не вимагати щось, перш ніж на щось погоджуватися, включно із суто зустріччю для переговорів.

Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Морпіхи США взяли приклад із ЗСУ та нарешті закупили собі FPV-дрони
Морпіхи США взяли приклад із ЗСУ та нарешті закупили собі FPV-дрони
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги