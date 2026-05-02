Трамп визнав, що США під час захоплення танкерів з іранською нафтою діють "як пірати"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Описуючи захоплення корабля, що здійснили війська США кілька днів тому, Трамп сказав наступне:

"Ми захопили корабель, ми захопили вантаж, ми захопили нафту. Це дуже прибутковий бізнес. Ми як пірати. Ми ніби як пірати, але ми не граємо в ігри", - сказав Трамп.

Деякі судна Тегерана були конфісковані США після виходу з іранських портів, поряд із контейнеровозами та іранськими танкерами в азіатських водах, проти яких введено санкції.

Зазначимо, що від початку війни Іран заблокував прохід через Ормузьку протоку майже для всіх суден, за винятком власних. Трамп зі свого боку запровадив окрему блокаду іранських портів.